Ariadna Bordean, ultima victima a sofatului agresiv la Brasov

Bilantul tragic al brasovenilor care si-au pierdut viata pe trecerile de pietoni din oras a ajuns la patru. Ultima tragedie s-a consumat vineri seara, dupa ce o adolescenta de 16 ani a fost lovita pe o trecere de pietoni de pe Calea Bucuresti. Acelasi loc in care, in data de 19 ianuarie, deceda o pensionara in varsta de 64 de ani