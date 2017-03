Aristotel Căncescu, acuzat de DNA pentru sifonarea a 1 milion de lei prin DGASPC!

Aristotel Căncescu şi doi foşti angajaţi de la Consiliul Judeţean au fost puşi sub control judiciar pentru 60 de zile. Emil Cirică, fost director al Direcției Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Aurelia Popescu, fost director economic la CJ şi Aristotel Cancescu, în calitate de fost preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov şi ordonator principal de credite sunt acuzati de DNA Brasov că au sifonat peste un milion de lei

Aristotel Căncescu şi doi foşti angajaţi de la Consiliul Judeţean au fost puşi sub control judiciar pentru 60 de zile. Grupul se regaseste si in altre dosare de frauda din bugetul judetului Brasov, este acuzat de DNA Brasov că au sifonat peste un milion de lei

– Emil Cirică, fost director al Direcției Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

– Aurelia Popescu, fost director economic la CJ Bv.

– Aristotel Cancescu, în calitate de fost preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov şi ordonator principal de credite. .

Potrivit procurorilor, in perioada iulie 2012 – martie 2013, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, cu colaborarea celorlalţi doi acuzaţi, a emis dispoziţii prin care bugetul DGASPC Brașov a fost majorat cu suma totală de 1.115.000 lei.

Cu acești bani au fost cumpărate produse și servicii supraevaluate sau nejustificate de la două societăți controlate de fostul consilier judeţean Matei Gavril (implicat şi în Dosarul Farmacia) în cadrul a 35 de proceduri de achiziție directă.

Valoarea unora dintre produse și lucrări a fost fracționată în mod nelegal tocmai pentru a se aplica procedura achiziției directe.

Potrivit procurorilor DNA Braşov, in cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane.

Vifor Rotar