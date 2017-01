Aro Palace nu cedează Cetatea Brașovului! La contestații s-au aliat și Tehnocrații lui Cioloș!

Decizia Tribunalului Brasov prin care Complexul Cetate trece din proprietatea SC Aro Palace SA in proprietatea statului roman a fost contestata la Curtea de Apel Brasov. Aro Palace a depus apel in data de 24 octombrie 2016, dupa care, in 16 decembrie, acelasi demers l-au facut Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

In data de 20 decembrie apelantilor li s-a adaugat Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Ulterior, in 28 decembrie 2016, SC Aro Palace SA a mai depus un apel. Deocamdata, nu a fost stabilit inca un termen de judecare a apelului, ai carui promotori au toti calitatea de parati in acest proces.

Prin decizia pronuntata anul trecut, Tribunalul Brasov a constatat ca imobilul ,,Complex Cetate” constituie obiectul dreptului de proprietate publica al intervenientului Statul Roman, fiind un monument de interes public national.

De asemenea, magistratii Tribunalului Brasov au obligat parata SC Aro Palace SA sa lase Statului Roman in deplina proprietate si posesie imobilul. In schimb, judecatorii au respins atunci pretentiile din cererea principala de chemare in judecata ce viza constatarea dreptului de proprietate publica al reclamantului, respectiv municipiul Brasov asupra Cetatuiei.

Procesul a fost deschis in 6 mai 2015 iar primul termen de judecata a a avut loc abia in data de 4 martie 2016.

Sentinta in prima instanta, cu drept de contestare, a fost pronuntata in data de 3 octombrie 2016.

Vifor Rotar