Aro Palace, unde nouă nu ne place… va avea un redutabil concurent...

Un hotel Radisson Blu de cinci stele va fi construit in centrul municipiului Brasov, in urma unei investitii de 10 milioane de euro. Unitatea va avea 105 camere si va fi inaugurata in primavara anului 2018.

Hotelul va fi construit pe Bd. Eroilor nr. 23 si va avea un regim de inaltime mai redus, avand in vedere specificul zonei.

Investitia va fi realizata de grupul de investitori Tresor Com si va reprezenta al treilea hotel al Carlson Rezidor (proprietarul brandului Radisson) in Romania, dupa Radisson Blu Hotel si Park Inn by Radisson din Bucuresti, unitati inaugurate in 2008, respectiv in 2015.

Noul hotel Radisson din Brasov va include, pe langa cele 105 camere, doua restaurante, doua baruri, o sala de conferinte si un centru de fitness si SPA.