Asigurări pentru toate clădirile aflate in subordinea DGASPC

Este demersul pe care il face acum Consiliul Judetean, dupa incendiul care a mistuit Centrul de Reabilitarea Scolara din Bradet, in care erau gazduite 70 de fete. Abia in urma incidentului s-a descoperit ca niciuna din institutiile DGASPC nu are asigurare, situatie pe care vrea sa o remedieze acum conducerea Consiliului Judetean.

Vicepresedintele Adrian Gabor spune ca a avut discutii cu doua firme de asigurare si a cerut Directiei de Protectia Copilului un pachet pentru toate proprietatile si unitatile din administrare.

In urma incendiului de la Bradet, sute de brasoveni si institutii s-au mobilizat pentru a face donatii de bunuri si bani pentru fetele cazate in centru.

Conducerea DGASPC le multumeste tuturor pentru solidaritatea de care au dat dovada, care a facut ca fetelor sa nu le lipseaseasca acum nimic.

Gheorghe Durna, directorul DGASPC, spune ca vor distribui din aceste ajutoare si celorlalte centre din judet, pentru ca pe partea de imbracaminte, incaltaminte, cazarmament nu mai este nevoie de lucruri.

Daca hainele si paturile vor fi trimise si catre alte centre din judet, la Bradet ar mai fi nevoie de materiale de constructii, caramida, ciment si tot ce este nevoie pentru acoperis si zidarie. In perioada pana cand centrul va fi reconstruit, fetele vor locui in locuinta in care stateau baietii iar acestia au fost mutati in cabana din centrul de la Bradet, unde Durna spune ca sunt conditii foarte bune.

