Asociaţia „Zâmbeşte pentru Viitor” – salvarea a 260 de tineri

În doi ani de activitate, a ajutat peste 260 de tineri din centrele de plasament sau cu probleme sociale grave. Asociaţia „Zâmbeşte pentru Viitor” continuă seria proiectele şi îşi propune să ofere în continuare o „casa pentru viitor” tinerilor care ies din sistemul de protecţie. Membrii asociaţiei vor să continue şi programul de orientare profesională şi de dezvoltare personală a adolescenţilor.

De-a lungul celor doi ani de activitate, Asociaţia „Zâmbeşte pentru Viitor” a organizat acţiuni umanitare, a promovat proiecte şi a avut participări la diferite cursuri de dezvoltare a organizaţiei. Câţiva colegi de cămin au crezut atunci că pot schimba viitorul altor copii aflaţi în centrele de plasament. Pentru că statul nu oferă protecţie tinerilor care au împlinit 18 ani asociaţia a gândit Proiectul „O casa pentru viitor”.

Practic, pentru 13 din tinerii care au apelat la asociaţie s-a închiriat un apartament unde aceştia au stat pe rând timp de 6 luni până când şi-au găsit un job şi şi-au permis să locuiască singuri în chirie.

Cătălin Dombrovschi este doar unul din tinerii ajutaţi de asociaţia. Are acum din nou zâmbetul pe buze deşi în urmă cu mai bine de un an nu ştia pe unde s-o apuce. Acum lucrează în Marea Britanie şi priveşte viaţa cu alţi ochi.

Specialiştii spun că aceşti tineri au nevoie de acest orice fel de sprijin, mai ales atunci când sunt obligaţi să părăsească sistemul de protecţie.

Anda Samson, psiholog în cadrul CPECA, consideră că acea casă pentru viitor nu trebuie să fie doar cea fizică cât şi una emotivă, specifică intelectului şi deprinderilor de viaţă.

Facilitatea eliberării cărţilor de identitate este încă o prioritate pentru asociaţie, spune avocatul Mariana Chivărar. Asta pentru că, în momentul în care fac pasul din sistem către viaţa independentă, aceşti tineri nu au o casă, nu au un act de proprietate cu care să meargă la instituţia abilitată să-şi facă buletinul.

În semn de respect şi mulţumire pentru toţi cei care au le-au fost alături în aceşti doi ani de la înfiinţare, membrii asociaţiei au oferit diplome şi flori.

