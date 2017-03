Astăzi este ultima zi de înscriere la clasa pregătitoare

Părinţii ai căror copii împlinesc 6 ani până la 1 septembrie mai au o zi la dispoziţie pentru a-i înscrie pe micuţi. Săptămâna viitoare pe 22 martie vor fi afişate listele cu copiii admişi în prima etapă. Cele mai multe cereri au fost depuse şi anul acesta la şcolile din municipiul Braşov. Dacă se va depăşi numărul de clase prognozat se ia în calcul detaşarea de învăţătoare de la alte şcoli dar şi mutarea claselor din învăţământul gimnazial în programul de după amiază

Părinţii ai căror copii împlinesc 6 ani până la 1 septembrie mai au o zi la dispoziţie pentru a-i înscrie pe micuţi. Săptămâna viitoare pe 22 martie vor fi afişate listele cu copiii admişi în prima etapă. Cele mai multe cereri au fost depuse şi anul acesta la şcolile din municipiul Braşov. Dacă se va depăşi numărul de clase prognozat se ia în calcul detaşarea de învăţătoare de la alte şcoli dar şi mutarea claselor din învăţământul gimnazial în programul de după amiază.

Cele mai multe cereri în plus faţă de numărul prognozat s-au înregistrat la şcoala 11, cu 78 mai multe, şcoala 19 – 48 de cereri în plus, şcoala 30 din Tractoru, cu 40 mai multe şi şcoala 6 cu 38 de cereri peste estimare. Şi şcolile cu clase cu predare în limba germană sunt căutate şi anul acesta.

La şcoala 12 sunt înregistrate 33 de cereri în plus faţă de planul propus de şcolarizare iar la Honterus 31 de cereri. La polul opus, şcoala 9 din Noua are un deficit de 58 de elevi iar şcoala 13 din Tractorul 37 de copii sub numărul estimat.

În total s-au înregistrat 4276 de cereri de înscriere în clasa pregătitoare, cu aproximativ 1000 mai puţine faţă de numărul la care se aştepta inspectoratul şcolar. Mulţi din cei care nu şi-au înscris încă micuţii la şcoală provin de medii defavorizate, spune Ariana Bucur, inspector şcolar general, ISJ Braşov.

Dacă situaţia o va impune, pentru a asigura profesori la toate clasele nou înfiinţate Inspectoratul Şcolar Braşov ia în calcul detaşarea în interesul învăţământului a mai multor cadre didactice de la şcolile unde nu s-a realizat planul de învăţământ.

În paralel, şcolile supraaglomerate vor muta unele ore în programul de după amiază.

Săptămâna viitoare, pe 22 şi 23 martie vor fi afişate, în unităţile de învăţământ, pe site-uri şi pe pagina de internet a Inspectoratului Şcolar Judeţean listele cu candidaţii înmatriculaţi, numărul locurilor libere, dar şi listele cu copii neînscrişi după prima etapă.

În cazul în care copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere. Repartizarea se va face apoi pentru locurile rămase disponibile. A doua etapă de înscriere va avea loc în perioada 24 -30 martie, iar rezultatele finale vor fi afișate în data de 6 aprilie.

Vifor Rotar