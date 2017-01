Astăzi vor fi stinse luminile Crăciunului in Brașov

De asemenea Bradul din Piata Sfatului va fi despodobit si va fi transformat in scandura pentru reparatiile necesare la locurile de picnic din municipiu

De asemenea Bradul din Piata Sfatului va fi despodobit si va fi transformat in scandura pentru reparatiile necesare la locurile de picnic din municipiu.

Bradul are o varsta de 70 de ani, iar lemnul este de buna calitate, motiv pentru care nu va deveni, asa cum se proceda in alti ani, lemn de foc pentru nevoiasi.

Pe masura de vremea se va incalzi, din Piata Sfatului vor fi ridicate si casutele inchiriate comerciantilor care si-au vandut produsele la Targul de Craciun.

Vifor Rotar