Atacurile teroriste au devenit un ritual periodic, permanent si imuabil?….

Tot la câteva săptămâni islamistii ucid europeni... Unul dintre ei moare si zeci de europeni inocenti mor si ei impreuna cu el. Islamistii stiu ca nu vor fi pedepsiti si ca Merkel si subalternii europeni va continua sa-i primeasca in Europa cu bratele deschise.

un ritual e si reactia europenilor si a institutiilor europene la adresa atacurilor teroriste. Regulile acestui ritual sunt bine cunoscute si de o parte si de alta.

Nimic nu e nou in ritualul terorismului si a reactiilor europenilor.

Dansul e acelasi. Devieri de la regulile lui stricte nu se produc. Fiecare segment al societatii civile si politice isi joaca partea lui, bine cunoscuta si coregrafiata cu prilejul fiecarui act terorist. Politicienii reactioneaza in felul lor: condamna in termeni fermi atacurile teroriste, vorbesc de solidaritate, si cer populatiei sa ramina calma si toleranta fata de cei care ii ucid. Dupa fiecare act terorist, citiva musulmani sunt arestati, storsi de informatii iar apoi eliberati din lipsa de probe… concrete.

