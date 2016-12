ATENȚIE BRAȘOVENI! ATENȚIE TURIȘTI! Trafic restricționat in Poiana Brașov!

Masura a fost luata de politisti dupa ce toate parcarile din statiunea montana au fost ocupate. Pret de aproape doua ore ieri nu s-a putut urca in Poiana Brasov nici dinspre Brasov si nici dinspre Rasnov. Aceeasi masura a mai fost luata si in zilele de Craciun

Masura a fost luata de politisti dupa ce toate parcarile din statiunea montana au fost ocupate. Pret de aproape doua ore ieri nu s-a putut urca in Poiana Brasov nici dinspre Brasov si nici dinspre Rasnov.

Aceeasi masura a mai fost luata si in zilele de Craciun, cand numarul turistilor a fost atat de mare incat i-a determinat pe agentii de la rutiera din Poiana sa restrictioneze accesul.

Agentul sef adj. Gabriela Ioana Dinu, purtatorul de cuvant al IPJ Brasov, spune ca prioritatea agentilor de la rutiera este asigurarea fluentei traficului in oras si in statiune, motiv pentru care vor sa evite sa permita soferilor sa opreasca fie pe marginea drumului fie sa ocupe caile de acces catre punctele importante.

Politistii fac apel la cei care vor sa ajunga in Poiana sa foloseasca mijloacele de transport in comun.

In plus cei care reusesc sa ajunga in statiune cu masina sunt sfatuiti sa respecte indicatiile politistilor rutieri si sa adapteze in permanenta viteza la conditiile de drum.

Vifor Rotar