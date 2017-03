ATENȚIONARE METEO! Ninsoare și vânt puternic până vineri după-amiază!

Administraţia Naţională de Meteorologie a transmis către mai multe județe din țară, printre care Braşov, Covasna și Harghita o informare meteorologică privind fenomenele de intensificări ale vântului și precipitații predominant sub formă de ninsoare în zona de munte.

În intervalul 15 martie, ora 23 – 17 martie, ora 15, la munte vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și, mai ales în cursul zilei de joi (16 martie) și în noaptea de joi spre vineri (16/17 martie), se va depune strat nou de zăpadă, pe arii restrânse mai consistent, îndeosebi în zona Carpaților Meridionali și Orientali.

Temporar vântul va avea intensificări cu viteze de peste 60…70 km/h, iar pe crestele înalte rafalele vor depăși 80…90 km/h, viscolind și spulberând zăpada.

Intensificări temporare ale vântului cu viteze de 50…60 km/h vor fi și în restul regiunii.

Mai ales în noaptea de joi spre vineri (16/17 martie), se vor semnala precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în estul și sud-estul Transilvaniei.

Vifor Rotar