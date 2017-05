Au apărut clienţi pentru lebedele de pe lacul din jurul Cetății Făgăraș

Prețul de pornire pentru o lebădă, care cântăreşte între 10 și 20 de kg, este de 270 de lei plus TVA. Ingrijitorii sunt convinşi că licitaţia va avea suces, după ce mai multe persoane din Faragas, din imprejurimi si chiar de la Bucuresti s-au arătat interesate să cumpere elegantele păsări.

Administraţia parcului a decis să scoată la licitaţie 15 din cele 27 de lebede care plutesc pe lac, după ce exemplarele au ajuns să se bată pentru împărţirea teritoriului.

Lipsa de spaţiu va fi şi mai acută peste câteva zile, când se pregătesc să iasă din ouă 10-15 pui de lebădă. Păsările se înmulțesc în fiecare an pentru că au cuiburi pentru clocit, sînt hrănite de două ori pe zi de către îngrijitori, dar primesc hrană și de la localnici sau de la turiștii care vin să viziteze Cetatea Făgăraș.

Aşa se face că cele şase lebede cu care a început popularea lacului in 2011 au ajuns acum la 27, pentru hrănirea cărora se cheltuiesc lunar 1500 de lei.

Prețul de pornire pentru o lebădă, care cântăreşte între 10 și 20 de kg, este de 270 de lei plus TVA. Ingrijitorii sunt convinşi că licitaţia va avea suces, după ce mai multe persoane din Faragas, din imprejurimi si chiar de la Bucuresti s-au arătat interesate să cumpere elegantele păsări.

Potrivit documentelor istorice, lebede au existat dintotdeauna pe lacul din jurul Cetății, iar administratorii acesteia aveau obligația să le crească.

Vifor Rotar