Autobuzele RAT Brasov – inghețate bocnă si întârziate

Una din patru masini ale Regiei de Transport nu a iesit pe strada in aceste zile din cauza gerului. In aceste conditii, calatorii au semnalate mai multe cazuri cand orarul mijloacelor de pe liniile de transport a fost dat peste cap. Daca oamenii ingheata in statii, nu le este mai cald nici in autobuze si troleibuze, care circula cu geamurile bocna.

Pana la minus 27 de grade Celsius a coborat mercurul din termometre marti dimineata la Brasov, motiv pentru care multe dintre autobuzele RAT nu au putut iesi pe traseu. Unele masini n-au mai plecat de la capat de linie pentru ca sistemul de franare pneumatic nu mai functiona la parametri normali. De aici au aparut si nemultumirile calatorilor care au asteptat zeci de minute in statii, la temperaturi extrem de scazute, pana cand a sosit autobuzul.

„Masini cu scaune de plastic, fara caldura, fara nimic, cand intri – sloi. Abonament platim, ca fiecare, dar ei isi bat joc de oameni” spun nervosi calatorii inghetati din statii.

Pe un asemenea frig, te gandesti ca, daca vine autobuzul, ai scapat de ger. In masini, insa, temperaturile sunt aproape ca afara. „Ingheti jos, ingheti si in autobuz. Am stat 40 de minute jos pana a venit. Are geamurile inghetate bocna, nici nu se vede unde esti, doar daca numeri statiile pana unde cobori, altfel, nu poti sa-ti dai seama”

Directorul tehnic al RAT spune ca parcul auto este invechit si nu au putut fi scoase mai multe masini pe trasee. Din cele 136 de mijloace de transport in comun, 41 sunt

intr-o stare tehnica insuficienta pentru pornirea in cursa”.

Pentru ca RAT nu a putut asigura numarul necesar de autovehicule, in zilele de marti si miercuri scolile din oras au fost inchise.

Vifor Rotar