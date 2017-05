„Autostrada Unirii”, intre Iași și Targu-Mures, un proiect pe agenda Parlamentului

Un grup de 71 de parlamentari, din toate grupurile politice, cu exceptia ALDE, a depus un proiect de lege privind aprobarea construirii autostrazii Iasi-Targu Mures, „Autostrada Unirii”, criticand intarzierile Guvernului de a face pasi concreti pentru acest obiectiv, si cere ca autostrada sa fie terminata in patru ani. Potrivit legilor in vigoare, insa, doar Guvernul poate aproba astfel de investitii, transmite News.ro.

Proiectul este initiat de deputatul PMP Petru Movila, care reprezinta circumscriptia Iasi, si de deputatul PMP Marius Pascan, care reprezinta circumscriptia Mures. Alaturi de ei, au mai semnat initiativa alti 69 de parlamentari PNL, PSD, USR, UDMR si ai minoritatilor.

Semnatarii proiectului critica intarzierile Guvernului, care isi propune ca abia in 2021 sa inceapa realizarea studiilor de fezabilitate pentru aceasta autostrada.

„Prezenta lege aproba executarea obiectivului de investitii Autostrada Iasi – Targu Mures, denumita in continuare Autostrada Unirii. Obiectivul de investitii Autostrada Unirii se finanteaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, din credite externe si din fonduri europene disponibile in cadrul exercitiului financiar multianual 2014-2020”