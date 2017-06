Autostrăzile românești continuă să arate bine doar pe …hârtie!

Bucuresti-Ploiesti. „Aproape finalizata. Data anticipata pentru finalizare: noiembrie 2017″.

Ploiesti-Brasov. „Etapa de planificare. Este impartita in 2 sectiuni: in Master-Plan, Comarnic-Brasov figureaza in lista extinsa pentru confinantari din fondurile structurale si de investitii europene 2014-2020 – singurele fonduri inca valabile -, iar Ploiesti-Comarnic va fi cel mai probabil finantata dupa 2020”.

Brasov-Targu Mures. „Etapa de planificare. Master Planul mentioneaza finantarea unui drum expres Brasov-Sighisoara-Targu Mures in decursul 2021-2030”.

Campia Turzii – Ogra. „Lotul I are un proiect tehnic incepand cu octombrie 2016, dar nu exista niciun progres. In ceea ce priveste loturile 2 si 3, evaluarea impactului asupra mediului ar trebui revizuita, insa nu exista niciun progres”.

Ogra-Targu Mures. „Este realizata in proportie de 15%”.

Campia Turzii – Bors. „Etapa de planificare. Master Planul mentioneaza ca segmentele Nadasel – Suplacu de Barcau si Suplacu de Barcau-Bors vor fi cofinantate de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDER) in 2014-2020 daca vor mai fi disponibile fonduri europene – lista extinsa de proiecte. Segmentul Gilau – Cluj NE este planificat si va fi cofinantat de Fondul de Coeziue (FC) in 2014-2020”.

„ – a declarat, pentru HotNews, la Helsinki, comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu.Ea a mai atras atentia ca Romania trebuie sa-si „t”, precum si banii alocati pentru constructie si intretinere.” prevazute in Master-Planul de Transport aprobat de Guvern, a mai spus Cretu.In context, comisarul european a insistat ca Romania sa vina cu „proiecte mature” pentru a fi finantate din fondurile europene 2014-2020. Potrivit acesteia, un proiect matur este gata sau aproape gata pentru a fi pus in aplicare: beneficiaza de un studiu de fezabilitate, o analiza de costuri-beneficii, o evaluare a impactului de mediu, licitatia publica sa fie pregatitata de lansare sau sa fi fost deja lansata, iar autorizatiile de construire eliberate. , a aratat oficialul european.In context, ea a mentionat ca autoriatile romane vor avea o inalnire tehnica cu functionarii CE la Bucuresti, privind o serie de proiecte pe care partea romana le considera mature. „„.Corina Cretu a trecut in revista si diferitele segmente ale proiectului Autostrazii Transilvania, aflate in diverse stadii.„, a spus Cretu.Ea a atras atentia asupra diferitelor stadii ale acestor segmente de autostrada:

Nota: Comisarul European Corina Cretu a participat, alaturi de vicepresedintele CE Jyrky Katainen, la conferinta Smart Regions, organizata de Comisia Europeana la Helsinki, pe 1-2 iunie.