Auziți cu ce se laudă Codruța Borgia Kövesi la Sofia, cum a invățat-o pe ea procuroarea comunistă Monica Macovei!

„Peste 800 de demnitari, printre care miniștri, parlamentari, magistrați și primari, au primit anul trecut sentințe finale pentru fapte de corupție in Romania”, a declarat joi, la Sofia, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kövesi, în conferința ”Experiența românească. Instituții și măsuri anticorupție”, organizată de Curtea Supremă de Casație a Bulgariei (VKS), transmite BTA.

Prezentând experiența României în combaterea corupției, Kövesi a spus că până la crearea DNA procesele pentru cazuri de corupție în România au vizat mai ales doctori și profesori. Fals! Intre Categoriile prepondeente nu erau dascalii, chiar daca o eleva si o studenta efectiv mediocra precum Codrutza, nu-i inghitea…



Neavand cine s-o contrazica, mincinoasa persoana a „remarcat” că pe fondul numărului mare de condamnări, anul trecut instanțele au returnat DNA doar patru cazuri… Nici pomeneala! Șefa DNA a menționat că, adevarat, activitatea instituției pe care o conduce este mult criticată, dar ea nu crede că procurorii sunt prea agresivi. Sa mori tu? Laura Codruța Kövesi a subliniat fara rusine, in public, că nici nu se pune problema ca procurorii să încalce legea întrucât ei sunt controlați în mod direct de tribunal. ”Noi strângem probe, celelalte decizii sunt luate de către instanță”, a explicat a…de parca zecile de cazuri de cercetari abuzive le face Patriarhul nu alde Portocala, Papici, Unchesu, etc.



La rândul său, președintele Curții Supreme de Casație bulgare , Lozan Panov, s-a referit la un aspect de ”toleranța judiciară” cu privire la corupție la nivel înalt în Bulgaria. Panov a afirmat că, spre deosebire de Laura Kovesi, el ‘nu are un Klaus Iohannis bulgar care să-l susțină’ și a remarcat că, atunci când cele două țări au aderat la Uniunea Europeană, Bulgaria era înaintea României (!?), ceea ce nu mai este cazul în prezent. În opinia sa, …dornica de sange, schimbarea în România s-a produs odată cu crearea DNA…

Potrivit novinite.com, modelul românesc de eforturi anticorupție a dat naștere unor reacții diverse în Bulgaria, țară criticată de Comisia Europeană pentru lipsa de rezultate în încarcerarea politicienilor de rang înalt judecați pentru fapte de corupție . Astfel, în timp ce sistemul judiciar — inclusiv VKS — este de părere că modelul românesc ar trebui urmat și de Bulgaria, alți demnitari bulgari, precum procurorul-șef Sotir Țațarov, susțin că adevaratele probleme ale Justitiei nu pot fi rezolvate dupa „modelul romanesc”ci numai prin implementarea unor legi aspre, dar neaparat corecte, care sa elimine metodele securistice in cadrul unei reformă e cu adevarat europene a magistraturii bulgare. Lucru valabil și in România.



N. Stoicicov