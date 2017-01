Avarii masive in rețeaua de termoficare a Brașovului

Daca zapada si gerul au ingreunat la Brasov traficul si au inchis scolile, daunele cele mai mari s-au produs la sistemul centralizat de termoficare. Proaspat constituita societate de termoficare se confrunta inca de la inceput cu mari probleme dupa ce s-au produs mai multe avarii ca urmare a temperaturilor extrem de scazute. Cea mai dificila situatie este pe strada Mihai Viteazu

Daca zapada si gerul au ingreunat la Brasov traficul si au inchis scolile, daunele cele mai mari s-au produs la sistemul centralizat de termoficare. Proaspat constituita societate de termoficare se confrunta inca de la inceput cu mari probleme dupa ce s-au produs mai multe avarii ca urmare a temperaturilor extrem de scazute.

Cea mai dificila situatie este pe strada Mihai Viteazu, unde echipele societatii de termoficare lucreaza de cateva zile si inca nu stiu cand vor remedia defectiunea.

Alte probleme sunt si in zona Metrom, unde, de asemenea, locuitorii nu au apa calda si caldura intr-un moment in care afara au fost temperaturi chiar si de minus 28 de grade.

Dupa ce nu au beneficiat de agent termic mai bine de jumatate din an, 10% dintre clientii sistemului centralizat nu au nici in aceste zile apa calda si caldura.

Si iarna nu a ajuns nici la jumatate… In plus, pe langa avarii, exista in oras zone in care pierderile sunt extrem de mari, astfel ca si facturile vor fi pe masura.

Pentru sesizarea unor probleme, in cadrul serviciului functioneaza un dispecerat cu program non-stop, iar brasovenii care au probleme pot suna la numerele de telefon 0759-054.711, 0759-054.712 si 0759-054.713.

Vifor Rotar