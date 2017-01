Băi, golanilor, ce aveți cu Florian Coldea?!

Lumea zice că Traian Băsescu este un fel de eminență a clasei noastre politice, cu un cap mai deștept decât toți procurorii, așa cum îi stă bine oricărui escroc de marcă. O eminență nocivă, dar eminență! Dar de unde?! Deunăzi m-am lămurit cât de prostănac mai este: La un post TV, un comentator l-a citat pe Băsescu rostind o gravă acuzație la adresa lui Coldea. Cică acesta ar fi declarat că este gata să deschidă dosar penal chiar și celor care l-au pus în funcția de adjunct la SRI! Adică chiar și lui Băsescu. Iar Băsescu se dădea de ceasul morții că nu și-a dat seama pe cine ridică într-o funcție atât de înaltă!… Cât de nerecunoscători pot fi cei doi, Coldea și Codruța! Păi această declarație a domnului general îl onorează pe deplin! Iată că lamentația lui Băsescu îl dă de gol pe nemernic: Băsescu și-a închipuit că numindu-i pe Coldea și Dna Kovessi în funcții atât de înalte și-a asigurat bătrânețile, nimeni nu se va mai putea lega de el, de fărădelegile care s-au adunat în palmaresul său, Coldea și Kovessi îl vor proteja!… Și iată că cei doi nu-l protejează! De ce oare? Pentru că, mai înainte de orice, așa este corect și normal să procedeze! Dacă mai există și alte motive, contează mai puțin! Băsescu este bun de pușcărie și punct!

Iar ca golanul din port sunt și ceilalți care acum se adună să facă front comun împotriva dnei Kovessi, căutându-i fel și fel de păcate!… Până vor fi dovedite aceste păcate și chiar dacă acestea există, să luăm aminte că victimele celor doi nu sunt nicicum niște oameni curați, ci niște infractori știuți de toată lumea, dar greu de dovedit în fața legii!

Cumva procurorii au forțat puțin interpretarea legii pentru a o face aplicabilă în cazuri în care era evidentă infracțiunea și identitatea infractorului?!

Să ne aducem aminte de Al Capone, cât de bine a știut să ocolească rigorile legii! Soluția aplicată de procurorii și judecătorii care l-au scos pe Al Capone din circuitul infracțional cam seamănă cu maniera în care DNA abuzează uneori, față de niște bine cunoscuți infractori. Sebastian Ghiță este purtătorul lor de cuvînt! Ultima lor speranță?! Ion Coja

Mărturisesc că nu prea am înțeles ce se întâmplă pe scena agitatei noastre vieți politice în scandalul provocat de Sebastian Ghiță. Deunăzi însă m-am dumirit. Când am înțeles că Sebastian Ghiță are sprijinul total al infractorului Traian Băsescu. Sub stindardul ridicat de unul ca Băsescu nu se pot aduna decât politicieni, lideri de opinie sau ziariști după chipul și asemnarea acestui infractor. Adică niște derbedei „acoperiți”!