Bănățenul Sorin Grindeanu, noua propunere a PSD pentru funcția de prim-ministru

Sorin Grindeanu este noua propunere PSD pentru funcția de premier, a anunțat liderul social-democraților, Liviu Dragnea, după ședința .

În prezent presedinte al Consiliului Judetean Timis, Sorin Grindeanu a fost ministru al Comunicatiilor in Guvernul Ponta.

In perioada 2008-2012 a fost viceprimar al Timisoarei.

A fost deputat PSD de Timis si presedinte al Organizatiei Judetene a PSD Timis si al PSD Timisoara.

A fost membru in Comisia de control a SRI din Parlament in perioada februarie 2013 – decembrie 2014.

E nascut la 5 decembrie 1973 in Caransebes.



Fișă biografică

Sorin Grindeanu s-a născut la 5 decembrie 1973, la Caransebeș. A absolvit Facultatea de Matematică — Secția Informatică, din cadrul Universității de Vest Timișoara (1992-1997).

După absolvire, a urmat cursuri de specializare: studii aprofundate, specializarea Baze de Date la Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Matematică — Secția Informatică (1997-1998); bursa Tempus pe o perioadă de trei luni la Universitatea din Bologna (Italia), în domeniul Statistică socială (1999); specializări în domeniul: Educația adulților la Institut fur Erwchsenenbildung din Frankfurt (Germania), Universidade de Aveiro (Portugalia), Metropolitan Leeds University (Marea Britanie, 2001), potrivit site-ului www.soringrindeanu.ro.

A fost preparator la Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie (oct. 1998-oct. 2000); asistent universitar la Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie (oct. 2000-dec. 2001); director la Direcția pentru Tineret și Sport a Județului Timiș (nov. 2001-ian. 2004); director general adjunct Delpack Invest SRL (ian. 2005-mart. 2008); director SC Ahm Smartel SRL (mart.-iun. 2008).

A intrat în politică în noiembrie 1996, când a devenit membru al PDSR. Doi ani mai târziu, în octombrie 1998, a devenit vicepreședinte al organizației de tineret a PDSR Timiș, iar în decembrie 2001 — vicepreședinte al Tineretului Social Democrat Timiș.

A fost membru în Biroul Executiv Județean al PSD Timiș (din oct. 2002, membru în Consiliul Național al TSD (din nov. 2002) și președinte executiv al Organizației Județene a PSD Timiș (din dec. 2003). Este prim-vicepreședinte al Organizației Județene a PSD Timiș și președinte PSD Timișoara (din apr. 2005). La 30 august 2013, Sorin Grindeanu a fost ales secretar general adjunct al PSD.

În perioada 2004-2008, a fost consilier local la Consiliul Local Timișoara. Din iunie 2008 până în ianuarie 2013, a fost viceprimar al Municipiului Timișoara. În urma alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012, Sorin Grindeanu a fost ales deputat în circumscripția electorală nr. 37 Timiș, colegiul uninominal nr. 2.

În perioada martie-iunie 2003, a participat la Școala Politică a Tinerilor Social Democrați, organizată de Fundația Friedrich Ebert Timișoara, iar în februarie 2003 — la cea de-a V-a Conferință a Consiliilor de Tineret din Grecia-Salonic. Din martie 1998 până în august 1999 a fost președinte al Asociației Social — Culturale Timisiensis XXI, Timișoara. De asemenea, a fost membru fondator al Forului Democrat Român Timiș și membru al Agenției regionale pentru stimularea și integrarea tinerilor (ARSIT).

A fost ministru pentru Societatea Informațională (17 dec. 2014 — 17 nov. 2015).

În urma alegerilor locale din 5 iunie 2016, Sorin Grindeanu a devenit președinte al Consiliului Județean Timiș din partea PSD.

Printre cărțile și lucrările publicate se numără: „Introducere în informatica socială”, Editura Universitatea de Vest 2000; „Tehnoredactare computerizată”, Editura Universitatea de Vest 2002 și „Integrala Lebesgue-Radon în raport cu o măsură complexă”, Editura Ionescu 2002.

