Bani din fondul de rezervă al Consiliului Județean pentru aeroport

2,25 milioane de lei au fost aprobati in sedinta de marti pentru elaborarea documentatiilor tehnice pentru caile de rulare si a studiilor privind siguranta traficului. Modificarea listelor de investitii trebuia facuta anul acesta avand in vedere ca se doreste ca in 2017 lucrarile sa fie reluate cat mai repede.

Valoarea estimata a studiului privind stabilirea necesarului si amplasamentelor mijloacelor de radionavigatie, proiectare si validare din zbor si pentru proceduri de zbor instrumental pentru aeroport este de 1.215.000 lei. De asemenea, pentru realizarea proiectul tehnic pentru calea de rulare alfa, cea care face legatura intre pista si zona destinata stationarii avioanelor, platforma de imbarcare debarcare si extinderea retelelor de canalizare si drenaj aferente pistei de decolare, va fi nevoie de aproximativ 1.036.000 lei. Consilierii judeteni au aprobat in ultima sedinta alocarea acestor fonduri.

Dupa ce va fi elaborat proiectul tehnic aferent aeroportului, va fi lansata licitatia privind efectuarea lucrarilor propriu-zise. Conducerea Consiliului Judetean sustine ca in 2017 vor fi reincepute lucrarile la aeroport.

Potrivit lui Adrian Vestea, presedintele Consiliului Judetean Brasov, forul judetean va suplimenta aceste sume daca este cazul si va face diligente la Guvern; in cazul in care nu va primi de la Guvern, conducerea judetului va asigura aceste sume din bugetul propriu.

Administratia judeteana promite ca anul 2017 sa fie un an cu investitii si cu proiecte.

