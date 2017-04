Baschet : Înaintea semifinalei Olimpia CSU Braşov – Sepsi, jucătoarea Braşovului, Biljana Pesovic, este optimistă

Peste mai puţin de o săptămână, va răsuna primul fluier al arbitrilor, în semifinala Campionatului Naţional dintre Olimpia CSU Braşov şi Sepsi Sf. Gheorghe. Prima partidă a seriei, care cuprinde maximum trei întâlniri, se va disputa sâmbătă, 8 aprilie, la Sf. Gheorghe. Înaintea acestei partide, jucătoarea Braşovului, Bilijana Pesovic, este optimistă şi se aşteaptă, în primul rând, la un spectacol sportiv de calitate.

,,De când sunt în Romania, acesta a fost cel mai echilibrat campionat. Noi am avut un început foarte bun de campionat, cu multe victorii, dar era normal să avem şi o cădere de formă, pentru a putea urca din nou, în timpul playoffului. Antrenamentele sunt foarte bine gândite, iar când domnul Calancea ne-a zis că o să fim în formă de top, aşa s-a şi întâmplat. Echipa din Sfantul Gheorghe este una foarte puternică, iar avantajul lor principal este că au păstrat un nucleu de jucătoare în ultimii 3 ani, ceea ce ajută mult dinamica jocului. Despre cele două meciuri, pot să spun că au fost unele foarte bune şi cred că în semifinale putem îmbunătăţi performanţele de atunci. Miza este mare, pentru ambele echipe dar presiunea mai mare e pe echipa din Sfântu Gheorghe. Sunt convinsă că vom avea parte de baschet de calitate. Pentru un sportiv profesionist, ţelul e mereu rezultatul maxim. Anul trecut am jucat finala mică, asta pentru că am scăpat printre degete finala mare. Sper ca anul aceasta să reuşim să jucăm finala mare, deşi semifinalele sunt mult mai grele decât cele de anul trecut, dar echipa noastră e una unită, motivată şi dispusă să dea totul”, a spus Peso

D.D.