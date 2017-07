Baschet : România Under 20, a treia înfrângere la ,,europene”!

În al treilea meci de la Campionatul European de baschet feminin Under 20, disputat luni seara, Romania a pierdut in fata Croaţiei : 63 – 73 (16-21; 22-22; 12-16; 13-14)

Au înscris pentru echipa noastră, pregătită de braşoveanul Dan Calancea : Alina Podar – 23 puncte şi 4 recuperări, Ana Ferariu – 14 puncte, 7 recuperări şi 2 asisst-uri, Ioana Ghizila – 8 puncte, 7 recuperari şi 8 asisst-uri, Ecaterina Armanu – 6 puncte, 2 recuperări si 1 asisst, Claudia Stan – 6 puncte şi 6 recuperări, Nora Demeter – 6 puncte şi 5 recuperări.

A mai jucat: Alina Pop – 4 recuperări

România are 3 înfrângeri în grupă, urmând să mai joace următoarea partidă miercuri, cu ţara gazdă, Israel, după care joi, cu Irlanda.

