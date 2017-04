Baschetbalistele braşovene s-au destins la Castelul Bran

A devenit deja o tradiţie ca baschetbalistele de la Olimpia CSU Braşov să ia drumul Castelului Bran în pauzele competiţionale. Aşa s-a întâmplat şi marţi, când elevele antrenorilor Dan Calancea, Nenad Marincovic şi Miruna Crasnic au poposit la poalele Castelului, la invitaţia administratorului obiectivului turistic de notorietate mondială, Alexandru Prişcu, unul din sponsorii trupei braşovene. Pesovic, Houser, Higgins şi compania au ascultat explicaţiile gazdei, care a prezentat istoria Castelului Bran şi povestea spiritului lui Dracula, care atrage mii de turişti în orice anotimp. Dealtfel, după cum arată statisticile, anul trecut Castelul Bran a avut încasări record. Apoi, baschetbalistele Braşovului, alături de antrenorii şi conducătorii echipei au făcut poze în ambianţa de poveste a şi au luat masa la Castel. Atmosfera a fost destinsă, cu atât mai mult cu cât Olimpia CSU Braşov a avut rezultate mai bune faţă de sezonul trecut, reuşind să câştige două medalii : cea de argint în Cupa României şi bronzul Ligii Naţionale. Aceasta, cu toate că echipa braşoveană a avut un buget limitat, cu mult sub bugetul primelor şase-şapte echipe din campionatul României! ,,Am avut un sezon foarte reuşit, astfel încât fetele merită felicitate din plin. Am fost cu toţii un grup extraordinar, în care angrenajul a funcţionat ireproşabil. Cel mai mare regret al nostru este, firesc, ratarea trofeului Cupei României, în ultima secundă a finalei. Am revăzut faza respectivă şi spun cu mâna pe inimă că am fosr dezavantajaţi şi dacă făceam contestaţie aveam câştig la masa verde. Acum ne gândim firesc spre sezonul viitor. Va fi greu să ne păstrăm intact actualul lot, pentru că vor fi cluburi care să le ofere mult mai mult decât le putem oferi noi. Sper să putem păstra cât mai multe jucătoare, pentru că deja avem relaţiile de joc şi suntem un grup omogen”, a spus antrenorul principal Dan Calancea.

D.D.