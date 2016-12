Becali îi dă dreptate lui Johannis: „…aia era spioancă, e musulmancă si e piaza rea!”

Cea mai frecvanta intrebare pe care am primit-o in ultima vreme este: de ce te spovedesti? Ce speri sa obtii cu spovedaniile tale? Recunosc ca aceste intrebari mi-au sporit dubiile si nu am reusit sa dau un raspuns care sa ma multumeasca. Poate nu e intimplator ca cel mai bun raspuns, cel mai aproape de crezul meu, l-am gasit tot la Cioran :

„Odată ales preşedinte al Bursei din Sibiu, în aprilie 2011,Întâlnirea la primărie mi-a aranjat-o Cătălin Predoiu, care mi-a şi dat sfaturi cum să-l abordez. La o bursă, nimeni nu poate cumpăra mai mult de 5%, cel puţin teoretic , după legea pieţei de capital. Pentru a dezvolta Bursa, aveam nevoie de acţionari, Cel mai mare acţionar sibian eraDupă incidentul cu trădarea votului la Bursa de Marfuri,l-am întrebat direct dacă sunt binevenit, eu şi investitorii străini, în oraşul pe care-l administrează. Evident că i-am prezentat un plan de dezvoltare a Sibiului ca viitoare capitală financiară şi ce avantaje ar avea oraşul dintr-o bursă de marfuri europeană serioasă.căAm încercat să abordez o, de la cultură (voiam să organizez un concurs de vioară sponsorizat de Bursă), până la emiterea de obligaţiuni municipale pe care să i le vând prin Bursă şi cu care să-şi finanţeze proiectele.Părerea mea, şi atunci, dar mai ales acum, după ce l-am văzut în campanie, e că. Aduceţi-vă aminte de primul mesaj de după turul I:.. Această frază a spus-o pentru că nu reuşea să scoată o idee coerentă şi asta îl apăsa.Poate i-am făcut impresia unui escroc financiar sau poate am folosit prea multe cuvinte mai deosebite deodată…În acelaşi timp, Johannis este un adept al averii, al transmiterii acesteia catre generaţii,dar şi al economiei.E un zgarcit…Johannis nu se îmbracă, precumcu ultimele branduri, dar la el în antecameră găseşti o bibliotecă cu cărţi rare, piesele de mobilier ale Primariei,care sunt alese cu mult bun gust şi au o vechime de peste 150 de ani. Este de departe primăria cu bun gust din ce am văzut eu prin ţară, şi am văzut ceva primării. Un alt aspect important. Nu am văzut la Johannis acea cohorta de profitori care să-i roiască în jur şi nici agitaţia din alte urbe, semn că lucrurile sunt bine „aranjate” şi bine organizate.deci “teoria lucrului bine făcut” are pe ce să se bazeze. E drept, cred că la el e lucru, e…, chiar să fie… prost făcut.. Adică e un ghinion că ceilalţi, profesori ca şi el, nu s-au descurcat să aibă. Neamţul strânge cureaua şi doreşte să facă avere, să strângă active, Pentru unul ca Johannis, destul de limitat în plasamente financiare,, lăsând, evident, la o parte discuţia dacă averea sa este cinstit şi corect acumulată.NU E ! C. Să facem şi laun exerciţiu de imaginaţie şi să vedem ce viitor ne poate aduce. Johannis nu va trăda principiile sale, dar nici nu va putea să fie flexibil, în caz de forţă majoră.E convins ca are intodeauna, nu doar noroc,dar si dreptate… . Problema mare apare în caz de criză... În cazul unei conflagraţii, va alege sigur spre Vest,Îl vom vota pe Klaus doar pentru căşi, aşa cum istoria a demonstrat, doar un neamţ poate avea coloană vertebrală.Poate între timp vom găsi un corespondent integru, ca Mareşalul Antonescu, abil ca Iuliu Maniu şi cu principiile Brătienilor.Dacă nu iubiţi trădarea şi dacă nu sunteţi avizi de surprize de proporţii în politica românească,e cea mai bună alegere. Dar nu vă aşteptaţi la minuni! Nu mută munţii, doar îi „păzeşte” pe cei care taie padurile….”