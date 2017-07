Becali nu are minte să priceapă cât va pierde dacă va câștiga procesul împotriva lui Hagi?!

Nu prea urmăresc mizeria și mizeriile din fotbalul românesc. Dar în seara asta am aflat că încă nu s-a tranșat definitiv chestiunea campioanei României: VIITORUL lui Gheorghe Hagi sau FCSB, al lui Gheorghe Becali. Nu mi-a venit să cred că Becali merge până în pânzele albe cu prostia pe care a făcut-o atunci când a declanșat acest scandal, această problemă! Într-una din zilele imediat următoare procesul pentru titlul de campioană se va judeca undeva în străinătate. Unde ne-ai adus, măi, Gigi?!În discuția pe care a purtat-o cu Victor Ciutacu, Becali se declara iremediabil prost, ceea ce, zicea domnia sa, nu-i dăunează prea mult deoarece ține la căpătâiul său Biblia și în Biblie găsește soluția la toate problemele care se ivesc. Mai are norocul și de un duhovnic, de la care primește iertăciune când greșește. Viața, după această formulă, este al dracului de ușoară și poți dormi liniștit în fiecare noapte!Biblia o mai citesc și eu, dar nu mă pricep să găsesc răspunsul pe care l-a primit Becali, adică învățătura testamentară care îl împinge să facă greșeala cea mai mare pe care o face Becali la viața lui, viață plină de păcate și de greșeli! Aiasta este cea mai mare! Deopotrivă greșeală și păcat!Mă întreb: I-a dat duhovnicul lui Becali binecuvîntarea pentru deschiderea acestui proces?! Nu-și dă seama Gigi Becali cât va pierde dacă va câștiga acest proces? Gigi Becali se pare că are instinctul câștigului, de puține ori a ieșit în pagubă! Este, după aprecierea prietenului său Mitică Dragomir, omul cel mai bogat din România. Va fi și mai bogat dacă va câștiga procesul?! Nu-și dă seama cât va sărăci dacă va avea câștig de cauză, un câștig otrăvit, căci va declanșa valuri de dispreț și indignare?!