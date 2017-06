Becali şi FCSB au uitat de datoria către FC Braşov!

Chiar dacă pare neverosimil, FC Braşov nu a intrat nici până acum în posesia restaţelor pe care FCSB le are de are către gruparea braşoveană, în contul transferului lui Chipciu la Andrerlecht! Situaţia se perpetuează de luni bune şi, în ciuda promisiunilor binefăcătorului George Becali şi a aghitantului acestuia, Argăseală, cei aproximativ 230 de mii de euro nu au ajuns în conturile echipei de sub Tâmpa! Judecata şi decizia în acest caz a fost clară, a expirat şi termenul până la care Sporting Piteşti se putea adresa la TASS, însă FCSB a uitat de datorie…,,Mai dau un million pe X mai iau două pe Y, mai cumpar cu trei pe cei mai buni”, parcă aşa sună expresia arhicunoscută ale miliardarului din Pipera…Acesta a neglijat însă micile nevoi ale grupării braşovene, stabilite legal de comisiile federaţiei…Cei 230 de mii de euro vor putea fi folosiţi doar pentru achitarea datoriilor către jucători, pentru că, din păcate, FC Braşov nu mai poate evita falimentul, care s-ar putea declara oficial la termenul fixat în septembrie, la Tribunalul Braşov. În acest condiţii, cei care atruncă în stânga şi drepta cu bani, s-ar putea gîndi şi la FC Braşov, pentru a trimite sumele minuscule la Braşov, comparativ cu milioanele vehiculate. Poate, dacă făceau asta, pe vremea când Ţălnar şi Florentin Petre se tot rugau de Becali, FC Braşov ar mai fi existat şi astăzi…Aşa, s-au şters cele peste opt decenii de istorie…

Pentru faptul că FCSB nu şi-a achitat datoriile, oficialii de la FC Braşov au făcut plângere la FRF şi aşteaptă acum altă judecată…

D.D.