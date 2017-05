Bodenii au reluat obiceiul Blumenfest

La Bod a reînviat sărbătoarea florilor. Odinioară, în luna mai, comunităţile săseşti din Transilvania organizau Blumenfest - Festivalul Florilor, un obicei de celebrare a primăverii, dar şi a dragostei, când tinerii îşi făceau publice relaţiile. După zeci de ani, Blumenfest a reînviat în week-end la Bod

Sărbătoarea s-a deschis cu parada tinerilor îmbrăcaţi în costume populare şi a carelor alegorice împodobite cu flori. Evenimentul este deschis prin salutarea primului copil din comună care împlineşte un an în luna mai. Coincidenţa face ca în acest an primul copil care aniversează primul an să provină dintr-o familie de saşi ce poartă numele de Brendorfer, adică „bodeanul” în limba germană.

Pentru ca tradiţia să fie respectată întocmai, parinţii au reuşit să-i procure fetiţei un costum popular săsesc. Loredana Brendorfer, mama fetitei, spune că i-a fost foarte greu să găsească lucruri cu adevărate autentice dar, în cele din urmă, a reuşit să-şi îmbrace copila aşa cum cere datina.

La paradă au participat localnici din Bod şi împrejurimi care au venit cu cai şi căruţe împodobite cu flori.

Bătrânii din sat îşi amintesc de vechiul obicei al satului la care participau întreaga comunitate, indiferent de etnie.

In localitatea Bod au mai ramas mai putin de 20 de saşi, majoritatea fiind plecaţi în Germania, în anii 90. Primaria a încercat să afle de la bătrâni despre felul în care se desfăşura pe vremuri sărbătoarea. Edilul Sergiu Arsene se felicită pentru înfiinţarea unui compartiment de specialitate în cadrul primăriei care să se ocupe de aceste manifestări.

Dupa paradă, mii de oameni au mers la târgul de flori şi mestesugari unde au putut asista la spectacole de muzică de fanfară şi de cântece şi dansuri populare.

Vifor Rotar