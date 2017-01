BOR nu susține împăcarea intre credincioși?!

Credinciosii brasoveni cred ca decizia BOR de a nu participa la Octava de Rugaciune este o gluma. Pentru prima data dupa 10 ani, Biserica Ortodoxa nu va lua parte la Octava de Rugaciune pentru unitatea crestinilor. Protopopul Brasovului, Danut Benga, nu a dorit sa dea declaratii, dar pretinde ca masura a fost luata – citam - „pentru a nu-i tulbura pe unii credinciosi”. In mod ironic, tema din acest an a Octavei de Rugaciune este impacarea.

Credinciosii brasoveni cred ca decizia BOR de a nu participa la Octava de Rugaciune este o gluma. Pentru prima data dupa 10 ani, Biserica Ortodoxa nu va lua parte la Octava de Rugaciune pentru unitatea crestinilor. Protopopul Brasovului, Danut Benga, nu a dorit sa dea declaratii, dar pretinde ca masura a fost luata – citam – „pentru a nu-i tulbura pe unii credinciosi”. De vina ar fi Sinodul din Creta din iunie 2016, care ar fi constatat ca unele biserici non-ortodoxe s-au indepartat de la dreapta credinta.

In mod ironic, tema din acest an a Octavei de Rugaciune este impacarea.

Tema a fost stabilita de Germania, tara de unde pornea, in urma cu 500 de ani, Reforma lui Luther, un atac la adresa Bisericii Romano-Catolice. Daca toti ceilalti reprezentanti ai bisericilor istorice din Brasov participa la Octava de Rugaciune pentru unitatea crestinilor, Biserica Ortodoxa nu o va face.

Credinciosii ortodocsi brasoveni sunt consternati. „Nu cred ce spuneti – spun enoriasii brasoveni care au aflat din presa de decizia BOR. Trebuie sa ma interesez, dar nu cred sa fie adevarat. N-are cum!”, refuza oamenii sa creada ca Biserica lor se sustrage de la celebrarea ecumenica a Octavei. Altii spun ca preotii de astazi nu mai sunt ca odinioara.

Daca preotii BOR nu participa la Octava Ecumenica, credinciosii ortodocsi sunt invitati sa ia parte la serile de rugaciune din celelalte lacasuri de cult, in fiecare seara, din 18 pana in 25 ianuarie.

De vina pentru aberanta decizie ar fi Sinodul din Creta, unde s-au intalnit in iunie anul trecut reprezentantii mai multor Biserici Ortodoxe, din mai multe tari.

Desi reprezentantii Protopopiatului Brasov refuza sa explice cele intamplate acolo, se pare ca unele biserici ortodoxe au fost acuzate de apropieri excesive de alte biserici non-ortodoxe care s-au abatut de la dreapta credinta.

Vifor Rotar