BOR refuză să participe la Octava de Rugăciune!

Dupa 10 ani de traditie, Biserica Ortodoxa Romana nu participa in premiera la Octava de Rugaciune pentru unitatea crestinilor. Crestinii ortodocsi sunt insa asteptati sa se roage impreuna cu credinciosii celorlalte sase biserici istorice din Brasov. Octava de Rugaciune se va desfasura in perioada 18-25 ianuarie, la mai multe lacasuri de cult din oras.

Slujbele sunt programate de la ora 18.00, in fiecare seara in alt lacas de cult. In acest an, tema generala vorbeste despre impacare si a fost stabilita de Germania, de unde a pornit, cu 500 de ani in urma, Reforma lui Luther.

In fiecare seara se va vorbi despre o alta tema, inclusa in tematica generala, preluate din aceasta Epistola a II-a catre Corinteni.

2017 este primul an, din 2007 incoace, cand Biserica Ortodoxa nu participa la Octava de Rugaciune. Credinciosii ortodocsi care vor insa sa participe la rugaciuni sunt asteptati cu inima deschisa.

Christian Plajer, prim-preot Biserica Evanghelica, a anuntat ca pe viitor asteapta ca Biserica Ortodoxa Romana sa li se alature in continuare, ca si anii trecuti. Reprezentantii Protopopiatului Ortodox Brasov au decis ca in acest an sa nu participe la Octava, in urma Sinodului din Creta, pentru „a nu-i tulbura pe unii credinciosi”. Ca si in alti ani, Octava de rugaciune are si un scop caritabil. Toate fondurile adunate din donatiile credinciosilor vor fi directionate catre Centrul pentru Persoane fara Adapost.

Vifor Rotar