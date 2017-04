Braconieri ucraineni au „atacat” Romania!

Cinci braconieri ucraineni au dat de lucru politistilor de frontiera romani si in Sambata Mare.

O ambarcatiune ucraineana de tip catamaran (doua corpuri plutitoare unite de o platforma) a fost depistata dimineata, in jurul orei 6.00, in apele teritoriale romanesti, la aproximativ 40 de mile marine travers de Sfantu Gheorghe.

Politistii romani de pe nava MAI 2110, aflati in misiune de supraveghere si patrulare, au interceptat ambarcatiunea, al carei echipaj, era format din cinci ucraineni, aplicandu-se prevederile Legii !