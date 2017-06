Brașov alături de Oradea sunt orașele cu cel mai bun acces la zonele de recreere

​Oradea, Brasov, Miecurea Ciuc si Slobozia sunt orasele care stau cel mai bine in topul national al zonelor cu cel mai bun acces la facilitati de recreere, si anume spatii verzi, facilitati sportive si culturale, conform studiului ”Orase si Cartiere din Romania” realizat de site-ul de imobiliare Storia.ro. Ultimele pozitii apartin oraselor Braila, Focsani, Constanta, Giurgiu, Suceava, Galati, Alexandria si Satu Mare.

Capitala ocupa primele patru pozitii in topul national al cartierelor, zonele desemnate de romani ca avand cel mai bun acces la spatii de recreere fiind Tineretului, Nicolae Grigorescu, Titan si Vatra Luminoasa. Intre primele zece pozitii mai figureaza si cartierele Noua si Racadau din Brasov, Grigorescu si Gheorghieni din Cluj-Napoca si Valea Aurie din Sibiu.

La polul opus, cartierul cu cele mai putine facilitati de recreere este Gusterita din Sibiu. Topul continua cu zonele Independetei si Brailei din Focsani, Ciucului din Sfantu Gheorghe si Mircea cel Batran din Iasi. Cartiere din orase precum Buzau, Braila, Ploiesti si Suceava completeaza clasamentul.

La nivel de regiuni istorice, zona Bucuresti si Ilfov conduce in clasament cu o medie de 58,75% si 41.857 de respondenti. Transilvania, Crisana si Banat urmeaza in clasament cu medii de 58,67%, 57,39% si repectiv 56,25%. Dobrogea, Moldova si Muntenia ocupa ultimele pozitii.

Bucuresti, pe pozitia numarul 7

Cu 4.506 hectare de parcuri si spatii verzi, peste 20 de cinematografe si sute de sali de sport, Capitala ocupa pozitia a saptea in clasamentul oraselor cu cel mai bun acces la facilitati de recreere.

Peste 40.000 de bucuresteni au votat zonele Tineretului, Nicolae Grigorescu, Titan, Vatra Luminoasa si Balta Alba ca fiind cele care se bucura de cele mai avantajoase facilitati de recreere. Floreasca, Aviatiei si Basarabia completeaza primele zece locuri. Cartierele evaluate de localnici ca fiind mai putin avantajoase sunt Militari, Alexandriei, Rahova, Fundeni si Lujerului. Zonele Unirii, Vitan, Timpuri Noi si Cotroceni se regasesc la mijlocul clasamentului.

In Oradea, cartierele fruntase sunt Iosia-Nord, Rogerius si Centru Civic. Zonele cele mai neavantajoase sunt Episcopia Bihorului, Centura si Oancea.

Pentru Brasov, cartierele Noua, Racadau si Schei le ofera locuitorilor cel mai bun acces la facilitati de recreere. La polul opus, se regasesc Triaj, Florilor si Bartolomeu.

Pentru locuitorii orasului Cluj-Napoca, cartierele cele mai avantajoase sunt Grigorescu, Gheorghieni si Gruia, la coada clasamentului regasindu-se zone precum Buna Ziua, Someseni si Dambul Rotund.

Timisorenii au desemnat cartierele Soarelui, Complex Studentesc si Bucovina ca fiind cele mai avantajoase din punct de vedere al accesului la facilitati de recreere. Aeroport, Buziasului si Balcescu ocupa ultimele pozitii.

Iesenii au votat Copou, Tomesti si Tatarasi ca fiind zonele cele mai avantajoase pentru facilitatile de recreere, in timp ce ultimele pozitii sunt ocupate de cartierele Mircea cel Batran, Cug si Baza 3.

In orasul Sibiu, cele mai avantajoase cartiere sunt Valea Aurie, Strand si Valea Dumbravii, iar Hipodrom 4, Vasile Aaron si Hipodrom 1 ocupa ultimele pozitii din clasament.

Despre proiectul „Orase si cartiere din Romania”

Perceptia asupra accesului la facilitati de recreere in orasele din Romania este cea de-a sasea tema a studiului amplu realizat de Storia.ro si agentia de cercetare D&D Research, „Orasele si cartiere din Romania”.

Cercetarea se desfasoara pana la finalul anului, romanii putand acorda in continuare note orasului si cartierului in care locuiesc prin completarea chestionarului propus de Storia.ro. Pana in prezent, 234.155 de romani au raspuns studiului lansat de platforma de imobiliare.

Pentru realizarea clasamentului, participantii au fost rugati sa evalueze orasele si cartierele in care locuiesc, pe o scala de la 1 la 5, unde 1 este foarte rau, iar 5 este foarte bine. Doar mentiunile care au primit cel putin 100 de raspunsuri au fost incluse in topul final.