Braşoveanul Ionuţ Achiriloaie a coborât, în premieră, celebra pârtie de la Kitzbühel : ,,Nu am trăit până acum astfel de senzaţi”

Cel mai bun schior alpin din România, braşoveanul Ionuţ Achiriloaie, legitimat la Corona, a avut onoarea să concureze pe celebra dar şi deosebit de periculoasa pârtie de la Kitzbühel, în cadrul Cupei Mondiale la schi alpin! Este o premieră pentru el şi pentru schiul alpin românesc, care, iată, începe încet-încet să ,,scoată capul” în lume. Ionuţ Achiriloaie, calificat deja pentru întrecerile de la Jocurile Olimpice viitoare, din Coreea de Sud, a reuşit astfel, prin această coborâre, să obţină practic o performanţă, în competiţie cu valorile schiului alpin mondial…

Concursul de la Kizbuhel a început cu proba de Super Ga continuat cu mult aşteptata coborâred, una dintre cele mai grele şi spectaculoase probe ale sezonului şi s-a încheiat cu proba de slalom. Achiriloaie a concurat în premieră pe celebra şi în acelaşi timp periculoasa pârtie ,,Streif”, acolo unde, de-a lungul timpului, numeroşi sportivi cu nume au suferit accidentări mai mult sau mai puţin grave. Acest lucru nu l-a dezarmat pe Ionuţ, care a trăit, cu adevărat , senzaţii tari, după cum ne-a spus : ,,Sper să fie o primă pagină sau poate doar coperta unei cărţi, scrisă la Kitzbühel, în Cupa Mondială şi să urmeze în viitorul apropiat toată cartea…Sper să fi deschis o uşă, pentru următorii care vor veni după mine, în schiul alpin românesc. Am avut onoarea să concurez şi să vorbesc cu vârfurile schiului alpin mondial. Pârtia este excepţională, n-am văzut aşa ceva până acum şi, cu siguranţă nu am trăit până acum o astfel de coborâre. Asta, cu toate că am fost la multe alte competiţii, la întreceri de Cupe Mondiale şi campionate mondiale, ca să nu mai vorbesc de Jocurile Olimpice din Rusia. Cum sunt primele 30 de secunde de coborâre de la Kitzbühel, nu există altundeva în lume aşa ceva. Este complet altceva….Toţi sportivii spun că dacă nu mergi aici un an, doi sau trei, atunci nu ai cum să te antrenezi, pentru că aşa condiţii şi aşa pârtii nu găseşti decât aici. Pe pârtie este gheaţă, este patinoar, este asfalt…Gheaţă curată, gheaţă pură, în unele porţiuni, iar sunetele care însoţesc coborârea relevă acest lucru”.

Ceara lui Dominik Paris, aplicată şi de Ionuţ Achiriloaie

La Kitzbühel şi nu numai, Ionuţ Achiriloaie a avut adversari de top, care şi-au confirmat impresionanta carte de vizită…Unul dintre ei este italianul Dominik Paris, care s-a impus şi în acest an în coborârea de la Kitzbühel, considerată cea mai dificilă din întreg circuitul Cupei Mondiale. ,,Dominik îmi spune cu ce fel de ceră dă pe schiuri şi eu atunci aplic aceeaşi ceară. El a câştigat a doua cursă de coborâre aici, după cea adjudecată în 2013, astfel încât se poate spune că este un vârf mondial al schiului alpin, chiar dacă în această disciplină sportivă sunt mereu cinci –şase sportivi sau chiar mai mulţi care pot câştiga această cursă. Am vorbit cu mulţi dintre schiorii de top, sunt cu toţii oameni amabili, cu suflet mare şi poţi vorbi şi afla de la ei lucruri interesante. Dealtfel, îmi doresc mult să exploatez din plin experienţa mea, dobândită la toate aceste concursuri de elită şi să deschidem nişte portiţe şi în schiul alpin românesc. Avem băieţi şi fete care aşteaptă la rând şi eu le doresc să ajungă să concureze şi ei în competiţii mondiale de top. Am nişte idei, cuprinse într-un program, anul trecut, aşa încât putem împreună să le punem în practică”, a spus Ionuţ Achiriloaie

Urmează concursuri importante la Garmisch, St Moritz dar şi la …Azuga

Pentru Ionuţ Achiriloaie, sezonul programează în continuare competiţii tentante, dificile, după cum ne-a precizat : ,,Urmează concurs de Cupă Mondială la Garmisch, apoi campionat mondial la St. Moritz, după care voi reveni în ţară, la campionatele naţionale la Azuga, la sfârşitul lunii februarie. Aşteptăm ca iubitorii schiului să ne urmărească pe pârtia de la Azuga. Apoi, în martie va începe goana pentru punctele FIS, care stabilesc locul în clasamentul mondial, pentru următorii ani. Cât priveşte Jocurile Olimpice viitoare, din 2018, de la Pyeongchang, Coreea de Sud, după cum ştiu iubitorii schiului, sunt deja calificat pentru întreceri, încă din luna septembrie a anului trecut. Nu aş dori să-mi propun ceva anume pentru întrecerile olimpice, mai este timp până atunci, însă dacă voi reuşi acolo o clasare între primele 30 de locuri va fi ceva remarcabil”.

