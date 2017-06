Brașoveanul Mihai Fercală are venituri anuale mai mari decât guvernatorul Isărescu!

SIF-urile sunt societăţi private care administrează portofolii de sute de milioane de euro, la mai multe firme din România. Aproximativ 9 milioane de români deţin pachete foarte mici de acţiuni la SIF-uri din perioada privatizării în masă de la începutul anilor ’90, când au fost înfiinţate aceste societăţi.



Cumva inexplicabil si deloc democratic , veniturile exacte pe care le obţine anual fiecare din şefii SIF-urilor nu au fost făcute publice, chiar dacă SIF-urile sunt listate la bursă .

Sumele pe care un şef de SIF le bagă în buzunar anual variază între 272.149 de euro – în cazul lui Dragoş Bîlteanu, de la SIF 1 Banat-Crişana şi pot ajunge la uriasa suma de 634.494 euro în cazul lui Mihai Fercală, de la SIF 3 Transilvania! Fostul contabil de la „Steagul Rosu„, MihaiFercală se remarcă de altfel prin faptul că este şi cel mai longeviv preşedinte de SIF, reuşind performanţa de a se afla în fruntea SIF 3 Transilvania de 22 de ani, la înfiinţarea societăţii, din 1992 , fiind reales…parca pe viatza preşedinte al Consiliului de Administraţie al SIF 3. Nici unul dintre şefii SIF-urilor nu răspund la intrebari pe tema salariilor lor, limitându-se să răspundă cu generalităţi. Vă prezentăm veniturile anuale obţinute de şefii din cele 4 SIF-uri administrate prin structuri de conducere interne, aşa cum au rezultat din calculele pe baza rapoartelor publicate de societăţile de investiţii.

Tudor Ciurezu, SIF 5 Oltenia, preşedinte director general al SIF Oltenia , a câştigat în 2013 venituri totale de 394.058 euro., reiese din calculele pe baza rapoartelor publice ale SIF Oltenia.Acesta primeşte, pe lângă remuneraţia lunară de preşedinte de Consiliu de Administraţie (egală cu 4 salarii medii brute la nivelul societăţii SIF Oltenia) şi salariul lunar de director general (12 salarii medii brute) şi un bonus anual de 0,1% din capitalizarea de piaţă pentru realizarea bugetului societăţii.În plus, fiecare membru din CA de la SIF Oltenia primeşte anual o cotă de 0,5% din participarea la profit.

Costel Ceocea, preşedinte director general al SIF 2 Moldova , a avut venituri anuale de 330.209 euro, reiese din calculele pe baza rapoartelor publice ale SIF Moldova. Astfel, în calitate de membru al CA, el a obţinut lunar patru salarii medii brute, la care s-a adăugat participarea la profit ca membru al CA, în sumă de 2% din profit, plus salariul lunar de director general, care reprezintă 12 salarii medii brute şi bonus pentru realizarea bugetului, constând în premii trimestriale cu aprobarea Consiliului de Administraţie.În total, lunar Ceocea a avut venituri de 27.517 euro, dar cu bonusurile primite el a strâns 330.209 euro anual, după cum reiese din calculele pe baza datelor din AGOA şi situaţiile financiare disponibile pe site.Sariul mediu brut în SIF 2 Moldova este de 6.400 de lei.

Dragoş Bâlteanu, preşedinte şi director general la SIF 1 Banat-Crişana , a avut anul trecut venituri totale de 272.149 de euro.Astfel, lunar el a câştigat, ca membru de Consiliul de Administraţie, 7.150 lei, la care s-a adăugat salariul de director general. În plus ca membru de CA, Bîlteanu a încasat anual, alături de ceilalţi şase membri ai Consiliului de Administraţie, o cotă de 0,3% din valoarea activului net mediu anual, adică 632.962 lei pe an.Participarea la profit ca director, i-a adus anual, alţi 492.303 lei.