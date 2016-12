Brașoveni atenție la deplasări – Cod galben de ninsori viscolite!

Fenomenele vizate sunt ninsori viscolite in zonele de munte in intervalul de valabilitate: 27 decembrie, ora 20 - 29 decembrie, ora 10. In toate zonele de munte va ninge, se va depune strat nou de zapada, local consistent si vantul va avea intensificari cu viteze ce vor depasi 60...70 km/h, iar pe creste 80...90 km/h, viscolind si spulberand zapada

Administratia Nationala de Meteorologie a transmis catre Institutiile Prefectului si Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta din Alba, Sibiu, Mures, Brasov, Covasna, Harghita Alba, Sibiu, Mures, Brasov, Covasna, Harghita, Administratia Bazinala Mures, Olt, Siret, Ialomita-Buzau si beneficiarii din zona afectata o atentionare meteorologica de Cod Galben.

Fenomene vizate sunt ninsori viscolite in zonele de munte in intervalul de valabilitate: 27 decembrie, ora 20 – 29 decembrie, ora 10.

In toate zonele de munte va ninge, se va depune strat nou de zapada, local consistent si vantul va avea intensificari cu viteze ce vor depasi 60…70 km/h, iar pe creste 80…90 km/h, viscolind si spulberand zapada. Precipitatii in general slabe cantitativ, la inceput mixte, apoi mai ales sub forma de ninsoare, asociate si cu intensificari ale vantului se vor semnala si in restul Transilvaniei.

Incepand cu data de 29 decembrie vremea va deveni rece, geroasa in timpul noptilor si diminetilor, iar vantul va continua sa prezinte intensificari. In functie de evolutia meteorologica, Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca va actualiza acest mesaj.

Vifor Rotar