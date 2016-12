Brașovenii au o nouă facilitate – fără impozite pentru proprietarii de clădiri istorice!

Proprietarii de cladiri istorice pot scapa, printr-o simpla cerere, de plata impozitelor locale. Consilierii locali au aprobat in ultima sedinta taxele si impozitele locale pentru anul 2017. In premiera, pe langa ONG-urile si asociatiile care desfasoara activitati filantropice, de anul viitor pot beneficia de facilitati fiscale si proprietarii de imobile incadrate ca monumente istorice

Proprietarii de cladiri istorice pot scapa, printr-o simpla cerere, de plata impozitelor locale. Consilierii locali au aprobat in ultima sedinta taxele si impozitele locale pentru anul 2017. In premiera, pe langa ONG-urile si asociatiile care desfasoara activitati filantropice, de anul viitor pot beneficia de facilitati fiscale si proprietarii de imobile incadrate ca monumente istorice.

Pentru a beneficia de aceste gratuitati, facilitatile fiscale se solicita pana pe 31 decembrie, in temeiul Legii 227.

Vesti bune vin de la Directia de taxe si impozite si pentru restul brasovenilor. Fie ca vorbim de persoane fizice sau juridice taxele si impozitele locale raman neschimbate si anul viitor.

Brasovenii care vor sa-si achite taxele pe anul viitor nu trebuie insa sa se grabeasca; casieriile se deschid abia pe 9 ianuarie. Marian Voinescu, director executiv Directia de Impozite si Taxe Brasov, le reaminteste brasovenilor variantele de a plati prin intermediul internetului, din contul brasovcity si mai nou si de pe ghiseu.ro, care a creat aceasta facilitate de a se putea plati impozitele prin internet

Anul acesta, incasarile la bugetul local au fost mai mari decat estimarile initiale. Astfel, pentru 2016 fusesera prognozate venituri proprii la bugetul local in cuantum de 195.000 de lei si pana saptamana trecuta se incasase suma de 200.000 de lei.

Vifor Rotar