Brasovenii par sa stie ce sa faca in caz de cutremur

Este si motivul pentru care seismul de nopatea de marti spre miercuri nu a panicat oe nimeni la Brasov. O singura doamna in varsta a sunat, speriata, la 112, la cateva secunde dupa ce producerea cutremurului de 5,3 grade pe scara Richter, in jurul orei 1 si 20 de minute.

Cei care au trecut prin cutremurul din 1977, care a lasat prapad in urma, nu mai sunt atat de usor de speriat si oricum, stiu ce au de facut.

Principalele masuri de siguranta sunt cunoscute si de tineri . „Nu trebuie sa fugi pe scari, sa te pui sub un toc sub o masa si sa nu te panichezi, asta e cel mai important”.

Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta va recomanda, in cazul unui cutremur, sa nu folositi sub nicio forma liftul sau scarile, pentru ca sunt primele care se prabusesc.

De asemenea, pe cat posibil, opriti sursele de electricitate sau gaz si nu va pierdeti cu firea si sa stabiliti un punct de intalnire cu familia.

Preventiv, ar trebui sa aveti pregatit in casa un rucsac, in care sa aveti mancare si apa pentru cateva zile, un fluier, dar si un radio cu baterii la care puteti afla comunicarile importante.

In cazul in care sunteti pe strada in momentul in care se produce cutremurul, indepartati-va de cladiri, iar daca sunteti in masina, opriti masina si iesiti din ea, avand grija sa lasati acces liber pe strada pentru echipele de interventie.

