Brașovul este al doilea cel mai sigur oraș din România

O spune un studiu realizat de un site imobiliar, la care au participat peste 90.000 de persoane, pe tema sigurantei vietii in cele 42 de orase ale tarii. Calitatea vietii in cartierele brasovene este asigurata nu doar de o natura darnica, ci mai ales de masurile implementate de-a lungul vremii de municipalitate, pentru asigurarea unui climat de siguranta.

Criteriile de evaluare au fost, printre altele, costul general al vietii, accesul la institutiile de sanatate publica, calitatea mediului inconjurator, curatenia si zgomotul din mediul urban, spatiile verzi, situatia transportului public sau accesul la institutiile educationale.

Cartierul Racadau este cel mai sigur cartier din Brasov si unul dintre cele mai sigure din tara. Cei care locuiesc in zona sunt de acord cu datele statistice, dar si-ar dori ceva mai multa curatenie.

Nu doar parcurile frumoase si aerul proaspat sunt cel care au clasat Brasovul in topul oraselor sigure in tara. Politistii spun ca rata infractionalitatii a scazut, in timp, mai ales dupa ce au fost instalate camere video in diverse puncte ale orasului, monitorizate din Dispeceratul municipalitatii. Agent sef adjunct de politie Gabriela Dinu, purtator de cuvant IPJ Brasov, spune ca sistemul de supraveghere video instalat in anumite puncte in oras a contribuit mult la scaderea faptelor de violenta inregistrate in oras si chiar a furnizat informatii cu real potential in solutionarea unor cazuri inregistrate in oras

Mai mult, activitatile de preventie si combatere a infractionalitatii sunt constante. Exista si un parteneriat intre Politia Nationala si Jandarmerie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Politia Locala si administratia publica locala.

Municipalitatea s-a implicat de-a lungul anilor in crearea unui climat de ordine si siguranta in oras, a estins sistemul de iluminat public, a implementat proiecte in scoli pentru cresterea sigurantei elevilor, a montat sisteme video, a infiintat un dispecerat care monitorizeaza camerele video din oras. Politia locala brasoveana este un factor foarte important in mentinerea sigurantei in oras.

Politistii locali asigura ordinea si linistea publica in oras, supravegheaza disciplina in constructii, afisaj stradal, protectia mediului, dar se implica si in siguranta copiilor in scoli, prin patrule mixte in perimetrele scolilor. Pe viitor, politistii locali vor sa fie si mai vizibili in cartiere. Nicolae Aldea, director executiv Politia Locala Brasov, spune ca institutia intentioneaza sa deschida birouri si centre in cartierele orasului pentru a veni astfel mult mai aproape de cetatean.

La nivel de regiuni istorice, Transilvania a primit cel mai bun scor de siguranta, fiind urmata de Crisana, Bucuresti si Ilfov.

