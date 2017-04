Braşovul, singura administraţie românească în Proiectul ABRACADABRA

Două blocuri de locuinţe vor intra în proiectul ABRACADABRA, unde Braşovul este singura administraţie admisă din ţară. Specialişti români şi străini s-au reunit la Braşov să discute barierele sociale, financiare şi legislative în proiectele de eficientizare energetică. Din 2020, nici populaţia nu mai poate construi decât clădiri bazate pe conceptul „aproape zero energie”.

Două blocuri de locuinţe vor intra în proiectul ABRACADABRA, unde Braşovul este singura administraţie admisă din ţară. Specialişti români şi străini s-au reunit la Braşov să discute barierele sociale, financiare şi legislative în proiectele de eficientizare energetică. Din 2020, nici populaţia nu mai poate construi decât clădiri bazate pe conceptul „aproape zero energie”.

ABRACADABRA este acronimul Proiectului Asistenţă acordată pentru modernizarea, adaptarea, repararea şi dezvoltarea clădirilor, în vederea aducerii acestora la stadiul de clădiri energie zero, si crearea unei pieţe a renovării capitale.

Proiectul a ajuns în etapa discuţiilor pentru modificarea legislaţiei în domeniu. Specialiştii au prezentat barierele şi blocajele în calea eficientizării energentice a clădirilor şi au încercat să identifice soluţii pentru modificări legislative. În acest proiect sunt 19 autorități și oganizații din 11 țări, iar din România, Braşovul este singurul participant.

Giorgia Rambelli, manager de proiect în cadrul Secretariatul Economic pentru Sustenabilitate, a declarat ieri la Primărie este o provocare pentru Braşov şi o bună oportunitate pentru a arăta ce face România în acest domeniu și care sunt soluțiile aplicabile României pentru a atinge acest scop.

ABRADACADABRA este un proiect de cercetare cu finanţare europeană, în valoare de peste 1,9 milioane euro, din care valoarea grantului pentru Municipiul Brasov depăşeşte 24.000 de euro. Proiectul este coordonat de Universitatea din Bologna.

Scopul este identificarea soluţiilor optime pentru realizarea lucrărilor de reabilitare şi eficientizare energetică a clădirilor existente, pentru reducerea consumurilor cât mai aproa pe de zero. Pentru a se identifica cele mai bune soluţii, în cadrul proiectului se vor realiza şi o serie de studii de caz pe 11 clădiri.

Două dintre aceste studii se realizează pe două blocuri de locuinţe din Braşov, unul cu locuinţe proprietate privată, pe Calea Bucureşti, şi altul de locuinţe sociale, pe strada Lânii.

Despre problemele întâmpinate au vorbit şi reprezentanţii Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului Bucureşti. Aceştia au implementat un proiect, prin care peste 850 de blocuri au fost renovate şi aduse la clase de eficienţă energetică A sau B.

În conformitate cu deciziile Uniunii Europene, de la 31 decembrie 2018, autoritățile locale nu mai pot construi clădiri publice decât utilizând conceptul „aproape zero energie”, iar populația va trebui să respecte această regulă din 31 decembrie 2020.

