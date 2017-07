Budapesta, mulțumită după vizita lui Iohannis în secuime!

S alutam…faptul ca a ascultat „stând drepți’” și cu „multă stimă” imnul secuiesc și faptul că a primit un steag secuiesc!

a vorbit, totuși, despre autonomie locală și regională, ceea ce, în opinia oficialului maghiar, reprezintă „începutul unui dialog” pe această temă și „acceptarea parțială a ideii de autonomie”. El a subliniat un lucru pozitiv faptul că, deși președintele României, formal a respins ideea autonomiei pe criterii etnice,, ceea ce, în opinia oficialului maghiar, reprezintăpe această temă și

Referindu-se la autonomia teritorială, Semjen Zsolt a ținut să sublinieze că maghiarii din Transilvania nu au cerut „ceva pentru care nu există precent” în Uniunea Europeană . „Noi nu suntem cetățeni de rangul doi (…), ce se cuvine altora ni se cuvine și nouă (…) Noi, maghiarii, nu am cerut ceva care nu are precedent”, a declarat Semjen Zsolt, potrivit traducerii oficiale, asigurată de organizatori.Minti bai „Zgonea al ungurilor”, nu exista „precedent” decat in mintea ta de tulburata de revizionism.Oare”horthy”-ismul fascistoid nu e precedent? Nici la Budapesta nu ti-ai permite ce ai facut ,calare,pe strazile din Tg.Secuiesc!



Hans Klemm , un gura-casca politic, nimerit ca Ghiuri in targ sa vanda capra…altuia!

Reamintim că în timpul vizitei,avertizat de SPP , Klaus Johannis a trecut cu abilitate peste un moment delicat, provocat de organizatori. Primarul din Miercurea Ciuc, Robert Raduly, i-a oferit președintelui steagul secuilor. Vă d ăruiesc un steag în culoarea cravat ei dumneavoastră”, i-a spus președintelui, primarul din Miercurea Ciuc, perceput ca făcând parte din latura radicală a UDMR… Iohannis a avut o reacție rapidă, pregătit probabil dinainte pentru un astfel de moment, scoțând steagul românesc, pe care l-a oferit, la schimb.