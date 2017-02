Bullshitzer unt Milkaka

Cu ce rămân jurnaliştii de la SPR? Cu un bullshit în studio. Ca să nu strice prietenia alpino-carpată, ar putea să încerce o corceală cu schweitzer-ul şi să lanseze Bullshitzer. Cu ce rămâne Dragnea? Cu gloria pestilenţială de a se fi făcut din nou de Milkaka.

Băi, ce i-au făcut nenorociţii ăia de jurnaliști elvețieni lu Livache! Băi, cum i-au luat lui cuvintele de sub mustață și le-au montat aiurea, ca să reiasă că el se balegă pe corupție și pe Rusia! Păi dacă află gospodinul Putin de una ca asta îl bagă la clismă o lună și îi rade buruiana de sub nas, să nu i se mai încurce vorbele când defechează public.

Mai greu o să fie cu jurnalistul Urs Bruderer, de la postul elvețian de radio Swiss Public Radio, care l-ar putea da în judecată pe Dragnea pentru insinuarea că postul SPR ar obișnui să măsluiască știri. Domnu Liviu a confundat puţin Românika şi pixelul albastru de la noi cu Elveţia, o țară în care albastre sunt doar cerul și Lacul Leman. Jurnalistul helvet a pus la dispoziţia tuturor înregistrarea needitată a interviului dat înainte de alegerile din 11 decembrie, pentru ca oricine are urechi să audă cum îşi exprima Livache sila de a vorbi, în engleza lui de Teleorman, despre bullshit-uri d’ăstea precum corupţia şi Rusia.

Cărapşăn e de rahat, asta o ştiam şi noi. Taman de-aia sunt 500.000 de protestatari în stradă în ţara asta pe care fac bullshit toate bovinele politice stricate la burţi, la cap şi la caziere. Doar că, atunci când intri cu declaraţiile în Ţara Cantoanelor, e cam de bou să vorbeşti aşa şi foarte de porc să minţi pe urmă şi să-i acuzi pe profesionişti că ţi-au răstălmăcit spusele.

Cu ce rămânem din acest episodel scos la iveală în plin scandal al ordonanţelor? Cu o nouă minciună marca Dragnea, care va umbla, sper, la conturile în franci elveţieni ca să-şi plătească amenda după ce justiţia va da dreptate radioului helvet.

Cu ce rămân jurnaliştii de la SPR? Cu un bullshit în studio. Ca să nu strice prietenia alpino-carpată, ar putea să încerce o corceală cu schweitzer-ul şi să lanseze Bullshitzer.

Cu ce rămâne Dragnea? Cu gloria pestilenţială de a se fi făcut din nou de Milkaka.

Vifor Rotar