Bunurile RCS & RDS asupra cărora DNA a instituit sechestru ar putea fi executate!

Au mai ramas doar doua zile pana cand instanta se va pronunta in Dosarul privind acordarea a drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga 1, obiect a unor dezvaluiri (stenograme) șocante din presă.

Va reamintim ca dupa câțiva ani de liniste (faptele dateaza din perioada 2009-2011) procurorii DNA au inceput urmarirea penala fata de Dumitru Dragomir, acuzat de luare de mita si complicitate la spalare de bani, Ioan Bendei, administrator RCS-RDS (dare de mita si spalare de bani) si Alexandru Oprea, la data faptelor directorul general RCS-RDS. Ioan Bendei se afla sub controlul judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 7 iunie 2017.

Ca urmare a instituirii unei astfel de măsuri Bendei Ioan este supus anumitor obligații și restricții de comunicare.

Bunurile RCS & RDS asupra cărora DNA a instituit măsura asigurătorie a sechestrului până la concurența sumei de 13,714 milioane de lei (aproximativ 3 milioane de euro) ar putea fi executate, în cazul în care se va constata prin hotărâre judecătorească definitivă vinovăția RCS & RDS cu privire la pretinsele fapte penale investigate, informează un raport al DIGI Communications N.V., publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB).

Potrivit unui comunicat al DNA în vederea confiscării speciale procurorii anticorupție au instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor ce aparțin societăților comerciale Bodu SRL (până la concurența sumei de 16.771.659 lei) și RCS & RDS SA (până la concurența sumei de 13.714.414 lei).

Pe 17 mai, DNA a dispus începerea urmăririi penală față de societățile RCS & RDS, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de dare de mită și spălare de bani, și Bodu SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la luare de mită și spălare de bani.

La aceeași dată, Serghei Bulgac, la data faptei director general al companiei RCS & RDS, a fost și el pus sub învinuire pentru spălare de bani.

În același dosar, pe 5 mai, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pentru 60 de zile și față de Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, acuzat de luare de mită și complicitate la spălare de bani.

RISE Project: Furnizorul de internet RCS-RDS, actionat in instanta in Statele Unite

La inceputul anului trecut, RISE Project impreuna cu Euractiv si alti parteneri din regiune au publicat Internet Ownership Project, o investigatie asupra principalilor furnizori de internet (ISP) din Europa de est. Ancheta a aratat, intre altele, ca structura de proprietate a unuia dintre cei mai importanti ISP din Romania, RCS-RDS/DIGI, se pierde intr-un labirint de firme off-shore. Dezvaluirile RISE au ajuns si la un grup de oameni de afaceri americani care a folosit informatiile publicate pentru a da in judecata la inceputul acestei luni Grupul de firme RCS-RDS/DIGI intr-o curte de justitie din statul Virginia.

Grupul de afaceristi americani este condus de William Hawkins un investitor american care a intrat acum mai bine de zece ani pe piata serviciilor de telecomunicatii din Ungaria. Acesta sustine, conform plangerii din proces, ca a investit bani si a adus tehnologie inovatoare intr-un grup de firme de telecomunicatii din tara vecina, dar ca a ramas fara bani si fara firme dupa ce a fost pacalit de patronul acestora, cetateanul maghiar Laszlo Borsy. Grupul de firme in care a bagat bani americanul include compania de televiziune prin cablu i-TV care a fost cumparata de grupul din care fac parte RCS-RDS si DIGI in cadrul unor tranzactii din 2008, fara ca Hawkins si ceilalti, in calitate de actionari majoritari, sa-si dea consimtamantul.

Aceste tranzactii au avut insa loc la un an dupa ce Hawkins a castigat un proces impotriva lui Borsy si i-TV. Verdictul dat de justitia din Virginia si confirmat dupa recurs de Curtea de Apel a Statelor Unite, a impus lui Borsy si firmelor sale sa-i plateasca lui Hawkins si celorlalti daune in valoare de 1,8 milioane de dolari. Acestia nu au vazut insa niciun ban fiindca Borsy a facut o serie de manevre care au dus la inghitirea i-TV de catre furnizorul de internet si televiziune prin cablu, RCS-RDS/DIGI. Hawkins sustine in plangere ca avocatii RCS-RDS/DIGI cunosteau verdictul dat de justitia americana insa au ales sa-l ignore.