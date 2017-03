Ca si comunismul, O FANTOMA BANTUIE ARDEALUL: Tinutul Secuiesc! De ce nu „Pamantul secuiesc”, dle Szekeres?

S-a dezlantuit iar, in presa maghiara din Romania , o intreaga “turbulenta”antiromaneasca, vecina cu paranoia in jurul demersurilor iredentiste si mai ales revizionist-sovine pe tema aceleiasi fantome: ”Tinutul Secuiesc”! Exista aceasta fantosa? Unul dintre combatanti, Szekeres Attila de la ziarul Haromszek din Sf. Gheorghe incurajeaza periodic in articolele sale personaje politice radicale, din judetele Covasna si Harghita ,socotiti din „generatia noua” de politicieni udemeristi , dar crescuti in aceiasi nevroza colectiva a revendicarilor teritoriale ,intretinute iresponsabil de la Budapesta !

Legile Uniunii Europene susţin cu mijloace felurite, inclusiv milioane de euro anual, acele populaţii minoritare care nu au o ţară mamă .

În România (ca si in Ungaria, Ucraina, Slovacia, Serbia, Bosnia,etc) numai ţiganii sunt consideraţi că nu au o ţară mamă , prin urmare ei trebuie apăraţi de organismele internaţionale şi chiar sunt apăraţi şi sprijiniţi masiv, cum bine se ştie! Cinstit vorbind, secuii fac şi ei parte din această categorie de „minoritari orfani”, iar modelul catalan li s-ar fi putut aplica fără probleme. Dar SECUII au greşit, nu au fost cinstiţi faţă de ei înşişi, când au acceptat să se declare maghiari. Şi-au negociat identitatea, au stat la târguială pentru ea! Nu ştiu ce au câştigat …