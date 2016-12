Cadou Tehnocrat – Mașinile parcate neregulamentar vor putea fi ridicate din nou!

Executivul a adoptat in urma cu cateva zile o hotarare de guvern care specifica exact procedurile de ridicare a masinilor parcate ilegal. Normele au fost aprobate pentru a rezolva un vid de procedura.

Executivul a adoptat in urma cu cateva zile o hotarare de guvern care specifica exact procedurile de ridicare a masinilor parcate ilegal.

Normele au fost aprobate pentru a rezolva un vid de procedura. In urma cu un an, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca primariile nu mai au dreptul sa ridice autovehicule. Conform noilor prevederi, politistul rutier va dispune ridicarea masinii stationate ilegal doar in anumite conditii.

Acolo unde exista un semn care interzice oprirea voluntara, in zona indicatorului si a marcajului cu semnificatia „Stationarea interzisa”, pe drumurile publice cu o latime mai mica de 6 metri, in dreptul cailor de acces.

De asemenea, se vor ridica masinile parcate pe trecerea de pietoni sau in imediata apropiere, la maximum 25 de metri distanta. La fel de periculos poate fi sa lasati masina in apropierea intersectiilor, tot pe o raza de 25 de metri.

Nu puteti parca nici in zonele de acces, in statiile in care opreste transportul in comun ori pe pistele pentru biciclisti. Brasovenii nu vad toti cu ochi buni situatia si se plang de numarul mic de parcari din oras.

Noua ordonanta prevede ca ridicarea masinilor va putea fi solicitata doar de Politia Rutiera care va chema firma care ridica masinile.

Acestea vor putea fi ridicare fie de o firma a Primariei fie se va organiza o licitatie pentru un operator privat, decizia urmand a fi luata de fiecare unitate administrativ teritoriala in parte.

Vifor Rotar