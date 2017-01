Călăul lui FC Braşov, Ioan Neculaie, scapă de arest

Instanţa Tribunalului Braşov a respins vineri cererea Parchetului de pe lîngă Tribunalul Braşov care a solicitat arestarea lui Ioan Neculaie în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, de delapidare şi spălare de bani. Omul de afaceri este acuzat în acest dosar că a prejudiciat statul cu aproape 8 milioane de lei, după ce firmele sale ar fi obţinut returnări ilegale de TVA, în urma vînzării unei baze sportive supraevaluate.

Procurorii au susţinut în motivare că Neculaie a luat legătura cu alţi inculpaţi din dosar, în pofida interdicţiei. În plus, spun procurorii, pe perioada controlului judiciar, Neculaie ar mai fi comis şi alte infracţiuni, precum spălarea de bani şi delapidări. Neculaie a fost arestat preventiv pe 8 februarie 2016 şi a girat atunci cu hotelul Piatra Mare, în contul unei cauţiuni de 5 milioane de euro, pentru a fi eliberat sub control judiciar. Judecătorii au respins, tot vineri, şi cererea lui Ioan Neculaie care solicita să i se ridice controlul judiciar.

D.D.