Campania de primăvara de colectare a DEEE-urilor

Din 5 până în 7 puteţi scăpa gratuit de frigiderele, maşinile de spălat sau televizoarele stricate. Dacă vechiturile electrice sunt prea voluminoase, puteţiu suna echipa mobilă, care vi le prelua direct de acasă. Sâmbătă, între orele 10.00 şi 18.00, în 16 puncte din oraşe vor fi amenajate puncte de colectare a DEEE-urilor mai mici, unde veţi putea aduce şi bateriile uzate. Este al cincilea an în care Braşovul colectează acest tip de deşeuri.

Fiecare braşovean care scapă corect de vechiturile uzate din casă poate primi unul sau două tichete valorice, în valoare de 10 lei fiecare. Pentru frigidere, combine frigorifice sau maşini de spălat, se pot da două tichete, şi un tichet pentru deşeuri electrice în greutate de 25 de kilograme.

Pentru orice alt aparat predat la unul din punctele de colectare, cetăţeanul va participa la o tombolă cu mai multe premii, constând în aparate electrice noi.

Iniţiatorii campaniei spun că de la an la an, nivelul deşeurilor electrice şi electrocasnice colectate creşte, dar nu fiindcă braşovenii ar fi recompensaţi pentru că se debarasează corect de vechiturile electrice uzate. La campania anterioară au fost colectate peste 22 de tone de deşeuri electrice şi electrocasnice.

În acest an vor mai fi organizate două astfel de campanii, în septembrie şi decembrie. Campania este organizată de Primăria Braşov şi Serviciul Local de Colectare, şi este susţinută de Asociaţia Română pentru Reciclare Ro-Rec.

Vifor Rotar