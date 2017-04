Campanie de deparazitare împotriva căpuşelor Brasovul Cotidian

Homo Ecologicus

Sunt promisiuni ca se are in vedere deparazitarea atât în zonele de agrement cum ar fi Pietrele lui Solomon, lacul din Noua cât și zona la Iepure. Dorim să semnalam ca brasovenii, ca cei mai multi dintre români, s-au prins de chestia cu AVIARA, din perioada portocaliilor. Așa că substantele utilizate sa nu fi atat de diluate incat sa intreaca in eficienta apa de ploaie!