Campioana țării la categoria 2005, s-a impus la ,,Brașov Indoor Cup”

Așa cum era de așteptat, turneul categoriei de vârstă 2005, la ,,Brașov Indoor Cup” a programat jocuri aprig disputate, cele din fazele superioare căpătând uneori un dramatism aparte. După ce a fost serios întrebuințată, pe parcursul întregii competiții, campioana naționala Luceafarul Cluj s-a impus și la Brașov, trecând în finală, după loviturile de departajare, de Dinamo București. În finala mică, sârbii de la Vojvodina Novi Sad au trecut de Academia Gheorghe Hagi și și-au adjudecat medaliile de bronz.

Premiile individuale au ajuns la:

Golgheter – Giovani Ghimfus (Dinamo București)

Cel mai bun jucător – Raul Nistor (Luceafărul Cluj)

Cel mai bun portar – Rafael Munteanu (Academia Gheorghe Hagi)

„A fost un turneu superb, mulțumim organizatorilor pentru invitație și promitem să revenim, mai ales că avem de apărat un titlu și la competiția din august. Am întâlnit multe echipe bune, nivelul a fost parcă mai puternic decât la multe turnee la care am participat în străinătate. Am beneficiat de condiții foarte bune de joc, masă și cazare. Mai mult, am și câștigat trofeul, așa că vom reveni la Brașov cu drag”, a declarat David Stan, antrenorul celor de la Luceafarul.

„Au fost trei zile frumoase aici la Brașov. Un turneu foarte bine organizat, cu cele mai bune echipe din țară, la categoria de vârstă 2005. Am pierdut finala la «loteria» penaltyurilor, dar cel mai important e nivelul ridicat de joc, care ajută mult jucătorii noștri și echipa în sine”, a declarat Daniel Popa, antrenorul echipei Dinamo.

Dorin Dușa