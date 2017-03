Campionatului Naţional de Raliuri, 2017, ia startul de la Braşov

Aşa cum a devenit deja obişnuinţă, startul Campionatului Naţional de raliuri este dat şi în 2017 de la Braşov! Este vorba despre ,,Tess Rally Braşov”, ediţia 46, care se va desfăşura în zilele de 31 martie şi 1 aprilie, pe probele de asfalt consacrate din Braşov şi împrejurimile sale. După o lungă pauză competiţională, fanii sporturilor cu motor vor avea posibilitatea să îi vadă din nou „la treabă” pe cei mai buni piloţi de raliuri ai ţării, în cadrul celui mai longeviv raliu din istoria României. După debutul de succes din 2016, Campionatul Naţional de Rally 2 îşi va disputa şi în acest an prima etapă la Braşov. Întrecerea, care a venit în completarea raliurilor, are rolul de rampă de lansare a tinerelor talente dar este şi locul unde pot concura cei care nu au bugete suficiente pentru un sezon întreg de raliuri. Noutatea din 2017 este dată de o a treia competiţie care se va desfăşura în paralel cu Campionatul Naţional de Raliuri Dunlop şi cel de Rally 2. Tess Rally va reprezenta prima etapă a noului campionat de raliuri pentru vehicule istorice, în cadrul căruia sunt aşteptate cele mai frumoase maşini clasice de competiţii. Raliul braşovean constă din 7 probe speciale care însumează 100 km (5 probe / 61,7 km pentru cei înscrişi în Rally 2). Concurenţii se vor încălzi în cadrul shakedownului programat în prima parte a zilei de vineri (31 martie), la Râşnov.

Prima zi de concurs va mai include două probe, urcarea de la Râşnov în Poiana Braşov şi superspaciala din centrul oraşului, Braşov Rally Show. Principala zi a întrecerii se va desfăşura sâmbătă (1 aprilie). Dimineaţa zilei programează coborârea din Poiana Braşov în Râşnov şi urcarea în Predeal pe traseul „Pârâul Rece”. După o trecere prin parcul de service, echipajele se pregătesc de cel mai important test, proba dublă Babarunca/Cheia, cu o lungime cumulatata de peste 50 km. Învingătorii Tess Rally Braşov 2017 vor fi desemnaţi după ultima specială, coborârea din Poiana Braşov pe „Drumul Poienii”. Această probă va avea statutul de power stage şi va fi urmată imediat de premierea ce va avea loc în Livada Poştei.

Şi în acest an, parcul de service va fi amplasat la Coresi Shopping Resort. Înscrierile pentru Tess Rally Braşov au început în 1 martie şi se vor face până în 24 martie.

Dorin Duşa