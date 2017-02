Căncescu a cerut audienţă la Klaus Johannis. O discuție ca intre …penali!

Aristotel Căncescu ii cere lui Klaus Johannis ajutor impotriva abuzurilor DNA. Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, trimis in judecata in 3 dosare penale, i-a scris presedintelui Romaniei o scrisoare in care ii semnaleaza ca Justiția a fost și este folosită in Romania pentru plata unor polițe, în cadrul luptei politice si ii cere lui Klaus Johannis sa nu repete greșelile pe care le-au făcut Adrian Năstase sau Traian Băsescu

Aristotel Căncescu ii cere lui Klaus Johannis ajutor impotriva abuzurilor DNA. Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, trimis in judecata in 3 dosare penale, i-a scris presedintelui Romaniei o scrisoare in care ii semnaleaza ca Justiția a fost și este folosită in Romania pentru plata unor polițe, în cadrul luptei politice si ii cere lui Klaus Johannis sa nu repete greșelile pe care le-au făcut Adrian Năstase sau Traian Băsescu. Cancescu ii reaminteste lui Klaus Johannis ca au fost implicați în același dosar ANI, în care au fost declarați incompatibili la Compania de Apă Sibiu-Făgăraș, doar ca Justiția a dat sentințe diferite în spețe identice. Fostul sef al judetului pretinde ca poate prezenta zeci de exemple de martori timorați sau amenințați, carora li se cer denunțuri despre Tăriceanu, Băsescu, Scripcaru, Căncescu, pentru a fi lăsați în pace și pentru a nu merge la pușcărie.

Cancescu denunta mentalitatea DNA Brașov, care, in opinia lui, ii considera hoti pe toti oamenii de afaceri si pe toti politicienii.

In aceeasi epistola catre presedintele Romaniei, Cancescu constata ca singura posibilitate de a se apăra în fața abuzurilor este art. 283 CP – de represiune nedreaptă dar avocații i-ar fi comunicat că nu există nici un caz în România în care să se fi dat curs unei astfel de cereri. Aristotel Cancescu si-a insotit scrisoarea de o cerere in audienta la presedintele Klaus Johannis, caruia vrea sa-i prezinte personal toate aspectele pe care le dezvaluie in scrisoare.

Aristotel Căncescu a fost trimis în judecată în trei dosare penale și se află sub control judiciar, dupa ce si-a petrecut o buna perioada de timp in arest.

Vifor Rotar