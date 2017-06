Card European de dizabilitati – persoanele interesate pot depune cereri pentru eliberare!

Ministerul Muncii informeaza ca persoanele cu dizabilitati pot depune cereri pentru eliberarea Cardului European pentru dizabilitate pentru a putea avea acces gratuit sau subventionat partial la evenimente culturale, sportive si de petrecere a timpului liber, organizate si in alte state membre ale Uniunii Europene. Pe de alta parte, aproximativ 3.000 de persoane cu handicap locomotor din aproximativ 14.000 care au nevoie anual de scaun rulant, nu reusesc sa obtina unul si sunt nevoite sa traiasca izolate de comunitate si dependente de cei care le ingrijesc, potrivit World Vision si Motivation.

Astfel, persoanele cu dizabilitati din Romania care doresc sa beneficieze de acces gratuit sau subventionat partial la evenimente „pot solicita directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului de care apartin eliberarea unui card european pentru dizabilitate”. Card emis in cadrul unui proiect pilot „Asigurarea mobilitatii pentru persoanele cu dizabilitati in Romania si Europa”.

‘Asigurarea mobilitatii pentru persoanele cu dizabilitati in Romania si Europa’, finantat de Comisia Europeana, si faciliteaza accesul la evenimente care se organizeaza in alte sapte state membre, incluse in proiect: Cipru, Malta, Estonia, Finlanda, Italia, Belgia si Slovenia. Fiecare tara stabileste care sunt facilitatile pe care le acorda posesorilor de card european pentru dizabilitate”, arata comunicatul Ministerului Muncii, potrivit Agerpres.